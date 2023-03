La cita imposible con la Seguridad Social en la oficina de Vilagarcía

La saturación de trabajo que se vive en la oficina de la Seguridad Social en Vilagarcía motiva que ni siquiera aparezca en el listado a la hora de solicitar una cita previa. A los arousanos no les queda más remedio que buscar alternativas y una de las más cercanas está en A Estrada y a día de ayer no atendían hasta el 31 de mayo. Esta circunstancia ya está motivando las quejas de las personas que necesitan realizar gestiones como la tramitación de las bajas, el registro médico de los niños o las pensiones, por poner unos cuantos ejemplos, ya que se ven obligados a desplazarse si quieren resolver sus asuntos. Vilagarcía precisa de este servicio y una buena prueba de ello es la alta demanda de usuarios que en este momento no pueden ni siquiera pedir cita.