Ramón de Meer: “Nos recomendaron quitar Galicia del nombre de la marca si queríamos llegar a triunfar en España”

Flúor despidió la ciudad de Pontevedra ayer, con una jornada marcada por la entrevista del periodista Manuel Jabois a Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, uno de los momentos más esperados.

Ramón de Meer también formó parte de esta cita el pasado 15 de mayo con una de las novedades de esta edición, el podcast. Fue precisamente esta sección, el Podcast Con C de Copy, donde los invitados tuvieron el privilegio de escuchar los consejos de un profesional como Ramón, focalizando la conversación en el mainstream.

Precisamente hablando sobre el concepto mainstream y en un entorno donde todas las marcas buscan diferenciarse, ¿cómo logra Estrella Galicia mantener su autenticidad?



En realidad somos una empresa donde el producto es lo mejor que tenemos, no es casualidad. Toda Estrella Galicia sale del mismo lugar, tal es así que estamos trabajando ya en una segunda fábrica justo al lado de la primera porque tenemos que usar el mismo agua y por apoyar nuestro origen. Partiendo del producto al que mimamos tanto es mucho más sencillo comunicar esa diferenciación. Nuestro presidente siempre dice que no podemos ser una marca vacía que todo lo que hagamos tiene que ser verdad me da igual que sea un patrocinio, me da igual cuando recuperamos una verbena, todo eso metido en una coctelera hace que no solamente sean campañas sino que sea el propio día a día y como nos relacionamos con el consumidor.

¿Cómo se gestiona esa mentalidad marketiniana de asumir riesgos?



Para mi es esencial. El riesgo creo que está en no correrlo. Tratamos de movernos en una línea en la que la marca no se exponga a un riesgo que le afecte. Por ejemplo, nuestra acción en Valencia en la que dijimos que lanzaríamos un caldo de paella que en realidad nunca existió, solo para hablar de la importancia de los ingredientes, ahí buscábamos llamar la atención del público que es al final lo más difícil hoy en día. A veces para ser relevante tienes que captar la atención con algo que está fuera de ti y así es más fácil llegar al consumidor.

¿Qué valores personales considera imprescindibles en un equipo de marketing hoy en día?



Yo creo que la autenticidad es el primero, sin duda. La diferenciación es una palabra que tenemos escrita también a fuego, el hacer las cosas de manera distinta. Y creo también que hay pasión. Nos gusta mucho lo que hacemos y se nota. Tenemos un amor por el producto que hace que todo sea mucho más fácil.

¿Cuál es el principal reto en el sector cervecero?



El sector de las cervezas lo está pasando mal porque las nuevas generaciones beben menos alcohol, de hecho hay un auge enorme de las 0,0. A pesar de eso estamos en una posición buena dentro de lo difícil que está el mercado. El reto es seguir cerca del consumidor, luchando para entrar a la estandarización de la cerveza.

¿Algún caso de éxito?



Si empiezo por el final, lo más gordo tanto en repercusión, como en hacer las cosas de manera distinta fue la campaña del robo de fin de año con Cristina Pedroche, con Berlin y Netflix. El riesgo que corrimos ahí es que sabíamos que en tiempo real no lo iba a ver mucha gente y, a pesar de eso, lo hicimos porque lo que generamos luego se hizo más grande. Conseguimos un motor para que la gente lo viese a posteriori. Después, si me voy a Galicia está ‘A Nosa Verbena’, un proyecto que es una preciosidad, porque no es un patrocinio, es recuperar una tradición, una verbena en aldeas en las que se han perdido estas fiestas porque la gente joven se marchan o las comisiones de fiestas se hacen mayores. Además, es muy bonito, porque todas las verbenas que hemos recuperado siguen.



La zona de Arousa destaca por su tradición marinera, sus productos locales y su cultura. ¿Cómo valoras el papel de Estrella Galicia en la promoción del territorio?



Recuerdo que cuando estábamos trabajando en la expansión de Estrella Galicia en España una consultora nos recomendó quitar Galicia del nombre si queríamos triunfar en España. Nuestro presidente siempre dice que esa fue la última vez que hablamos con esa consultora. Para nosotros Galicia es una, a pesar de que hace 15 años fuéramos una empresa donde prácticamente solo se consumía nuestro producto en la provincia de A Coruña, hoy en día ya no es así.

¿Existen colaboraciones o proyectos de Estrella Galicia relacionados con la comarca de Arousa?



Grabamos un spot en la Praia de A Lanzada, recuerdo que estaban todos congelados. Fue una cerveza de verano que sacamos hace dos años y se grabó en mayo, pero A Lanzada es imprevisible. Para nosotros el sur de Galicia es mucho más amable climatológicamente, pero repito, igual que tratamos de crecer en España siendo como somos, en Galicia la comunicación es bastante homogénea. Como exclusiva diré que dentro de nada, el 21 de mayo, presentamos una edición de Estrella firmada por la tienda de camisetas ‘Rei Zentolo’ y será el pistoletazo de salida para ‘A Nosa Verbena’ 2025. Habrá una edición especial de la cerveza y vamos a hacer un evento en nuestro museo, para mostrar todas las verbenas que hemos recuperado. Recuerdo, por ejemplo, la de San Pedro de Cornazo, en Vilagarcía, allí hicimos una de las verbenas y el hijo de una señora de 90 años y me dio las gracias porque su madre llevaba tres meses sin salir de casa y gracias a la recuperación de la verbena lo hicimos posible.