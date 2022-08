Cuando lo público es ‘privado’

Que alegría se llevaron los vecinos de la zona al ver un camión cisterna en la finca de Mariño, en el Matadero, al ver trabajos de limpieza desde primera hora de la mañana. Hacía mucho tiempo, comentaban los del lugar, que el Ayuntamiento no acometía ninguna labor en esa zona ajardinada. Allí mismo hay una cúpula con sus correspondientes bancos de madera, pero ya no son para el disfrute de los ciudadanos, sino que está tomada por varios sin techo, que tienen dicho espacio como ‘vivienda’. Una estampa que no deja de ser una desgracia y que las autoridades municipales, provinciales, autonómicas, nacionales, europeas o internacionales, dependiendo de aquién tiene las competencias, deberían ponerle remedio. Desde luego esa zona privilegiada no deja de ser una vistosa fachada de la ciudad herculina, en su día una de las más fotografiadas, pero ahora con este panorama tomada por sacos de dormir y bultos bajo los bancos, a nadie se le ocurre ni contemplar un atardecer en la zona.