El gran protagonista fue el que no estuvo

Mañueco ya vuelve a ser presidente de Castilla y León. Cambio de socios, pero él sigue en el cargo, por mucho que le pese a los partidos de la oposición. Ayer fue su toma de posesión y, sin embargo, él no fue el gran protagonista del que se supondría que era su gran día. Como si de una novia eclipsada por la madrina se tratara, el gran protagonista del acto protocolario no fue alguien que estuviera entre el público, sino el que estaba a muchos kilómetros. Feijóo, con su ausencia, se convirtió en el titular de casi todos. Y es que el presidente gallego y aspirante a presidente del Estado andaba de reuniones explicando su rebaja fiscal para generar más riqueza. A la patronal le gustó, a los sindicatos, que callan ante todas las medidas de Sánchez, no, pero al final lo importante fue que esa foto que querían los socialistas de Feijóo con Abascal tendrá que esperar. FOTO: Isabel díaz ayuso abraza a Alfonso fernández mañueco | ep