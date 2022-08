Un ministerio que haría un gran servicio

Alberto Núñez Feijóo ha hecho una aportación sin precedentes al futuro de la política nacional. Esa idea, cargada de retranca, de que el Gobierno destine a un único ministro para insultarle y ponga al resto a trabajar es de lo mejor que se le podría ocurrir a un Ejecutivo en años. No lo de trabajar, claro; lo otro. Porque un país que no sabe insultar ni tiene carácter ni nada. El buen insulto es un arte y no todo el mundo está capacitado para ejercerlo. El futuro ministerio podría, por ejemplo, publicar guías temáticas para poner a parir por gremios laborales, un decálogo de improperios para soltar a viva voz cuando se está conduciendo, un tríptico con sugerencias para quedarse a gusto en una comida familiar, un especial juvenil con las mejores propuestas de memes... insultos sutiles para decirle al jefe a la cara sin que se entere... Ministerios menos útiles se han creado.