Monumentos sí pero a gusto del turista

Los turistas tienen claro lo que quieren ver de cada lugar que visitan y por eso no va a ser la realidad la que les fastidie su foto de Instagram. Eso debió pensar el turista que valoró con solo una estrella la Torre de Hércules porque apenas pudo apreciarla por la molesta niebla que la cubría. Es como si en Ourense no graduasen el termostato en sus termas, como si en Lugo no igualasen las piedras de su muralla en modo Exin Castillos o como si los barcos militares del Arsenal ferrolano siempre fuesen grises, bajo un cielo cubierto y no de vistosos tonos para las fotos. ¡Qué falta de respeto para el visitante!