Rusia juega al ‘divide y vencerás’ con los europeos

El que es malo, es malo; y lejos de conformarse con llevar el horror a un país quiere redondear la faena resquebrajando toda Europa. Por más cegada que esté por esa ansia conquistadora que cree legítima, Rusia sabe que no goza de las simpatías de casi nadie en el resto del mundo. Los europeos nos hemos manifestado en contra de su carnicería de múltiples formas durante estas dos últimas semanas, así que, a estas alturas debe de tener claro que no apoyamos su actividad militar en Ucrania. No le queda más remedio, entonces, que intentar la vía económica. Esto es, tratar de conseguir que nos rebelemos contra los gobiernos de la UE, que buscan la manera de liberarse de la dependencia rusa del gas y el petróleo, y frenemos el plan para dejar de abastecernos de lo que Putin nos ofrece. Y cual Rasputín de saldo nos revela que quienes pagaremos el precio de abandonar las fuentes de energía rusas seremos los ciudadanos. Lo que no se imagina es que igual nos compensa. Es que no nos gusta financiar asesinatos.