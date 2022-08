Que suba o Globo e baixe a luz

Qué maravilla estar tan orgulloso del lugar de donde es uno... Hay quien dice que los coruñeses en eso de ir alardeando de orígenes se llevan la palma; pero está claro que ese alguien no ha conocido a ningún brigantino. Claro que si nuestra cuna –que no solo es villa, como la capital, sino también ciudad por designio real– fuese el lugar donde se hace la mejor tortilla del planeta, también iríamos por la vida hinchando el pecho. Y encima tienen el globo de papel más grande del mundo. Que puede llevarles al éxtasis o provocarles un llanto incontrolable. Porque cuando uno es de Betanzos de toda la vida –los venideros no entienden este sentimiento– ver elevarse el Globo de San Roque es prácticamente lo mejor del año. De ahí que en esta edición el aerostato luciese en uno de sus cuarterones una actualización del famoso “que suba o pan e baixe a caña” que gritaban los vecinos. Que suba o Globo que baixe a luz, que lo que necesitamos son alegrías.