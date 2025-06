Jordi Hurtado es una institución en la televisión. Más allá de ese pacto a lo Dorian Grey que parece haber hecho para que por él no pasen los años, le caracteriza ese estilo inconfundible con el que lleva a sus espaldas cualquier programa. Para él no contemplamos sustituto, pero de haberlo, Rodrigo Vázquez es una opción que a los gallegos en general y a los deportivistas en particular nos vale.