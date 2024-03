Estrenos del mes de abril en Netflix, Prime, HBO Max y Disney+

Estos son todos los estrenos de series y películas durante el mes de abril en las plataformas de televisión Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+.

Estrenos de Netflix en el mes de abril

2 de abril

Together: Treble Winners (documental)

Sigue la crónica de la temporada 2022-2023 del Manchester City, desde la pretemporada, la llegada de nuevos jugadores y su camino hacia un triplete histórico.

3 de abril

Expedientes de lo inexplicable (serie)

Docuserie que nos presenta encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos, como poco, desconcertantes.

Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín (serie)

En 2012, una serie de macabros homicidios sacudió la vida nocturna de Berlín. Y el asesino seguía campando a sus anchas... hasta que uno de sus objetivos sobrevivió.

4 de abril

Ripley (serie)

Adaptación de la serie de novelas de Patricia Highsmith sobre Tom Ripley. La primera temporada de 8 episodios adapta la novela "El talento de Mr. Ripley". En los años 60, un timador llamado Tom Ripley es contratado por un millonario para contactar con su hedonista hijo en Italia, iniciando una larga carrera de engaños, fraudes y asesinatos.

Fabricante de lágrimas (película)

Adoptados juntos tras pasar una infancia difícil en un orfanato, Nica y Rigel se dan cuenta de que están unidos por unos sentimientos inesperados e irrefrenables.

Maleantes (serie)

Una moneda de valor incalculable enfrenta a bandas rivales de Europa y obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado a unirse a un mafioso mediocre para un último golpe.

Me desperté vampira (serie)

Carmie Henley se despierta en su cumpleaños número 13 y descubre que tiene poderes sobrenaturales. Con la ayuda de su mejor amigo, Kev, descubre que es una Vampling: mitad humana y mitad vampiro.

5 de abril

Parasyte: Los grises (serie)

Cuando unas formas de vida parasitaria no identificadas que subsisten a expensas de los huéspedes humanos intentan aumentar su poder y empiezan a perturbar a la sociedad, un grupo de humanos declara la guerra a los invasores.

La gran exclusiva (serie)

Narra cómo la BBC obtuvo la explosiva entrevista con el Príncipe Andrew sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La red antisocial: De los memes al caos (serie)

10 de abril

Antracita (serie)

Un antiguo caso se destapa cuando un reportero desaparece y su hija acaba en un pequeño pueblo de montaña atormentado por una secta, el secretismo y la muerte.

¿Qué hizo Jennifer? (documental)

Cuando Jennifer Pan llama a emergencias para informar de que han disparado a sus padres, se convierte en el foco de un caso criminal del que resulta imposible apartar la vista.

Secuestro del vuelo 601 (serie)

A bordo de un avión secuestrado, dos azafatas intentan burlar a sus captores en medio de unas tensas negociaciones tanto en el aire como en tierra.

11 de abril

Las alas de la ambición (serie)

Una joven becaria que comienza a trabajar para una veterana presentadora de informativos se enfrenta al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser vista.

Los rompecorazones (serie)

Una nueva época de Los rompecorazones se divisa en el horizonte. La segunda temporada ya está aquí, y el instituto Hartley recibe a dos nuevos alumnos.

Noche de San Juan (serie)

Carina reúne a toda su familia para celebrar un San Juan al estilo sueco tradicional, pero la feliz ocasión se ensombrece cuando salen a la luz algunos secretos.

12 de abril

Pared con pared (película)

Una joven pianista se prepara para una audición tocando el piano a diario. Al otro lado de la pared de su piso vive un vecino que necesita silencio absoluto para desarrollar su trabajo como inventor de juegos. Remake de la comedia romántica francesa "Un peu, beaucoup, aveuglément", del 2015.

Mi reno de peluche (serie)

Cuando un cómico en apuros tiene un gesto amable con una mujer vulnerable, desencadena una obsesión enfermiza que amenaza con destrozar la vida de ambos.

Good Times (serie)

Una nueva generación de la familia Evans se mantiene a flote en una vivienda social de Chicago.

17 de abril

Nuestro mundo lleno de vida (serie)

Explora la inteligencia, el ingenio y el carácter simbiótico de la vida en la Tierra.

Las variaciones Grimm (serie)

Inspirada en las historias clásicas de los hermanos Grimm, esta antología presenta seis cuentos de hadas con un toque oscuro, que exponen el lado oscuro del deseo humano.

18 de abril

La familia Upshaw (serie)

En Indiana, una familia afroamericana de clase trabajadora se esfuerza por el bienestar familiar. Sin un plan preciso, tratan de superar los retos de la vida cotidiana.

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas (película)

Secuela de "Rebel Moon". Los rebeldes se preparan para luchar contra Mundomadre mientras se forjan vínculos inquebrantables, surgen nuevos héroes y hacen las leyendas.

25 de abril

Los detectives muertos (serie)

La serie sigue a los Dead Boy Detectives, Charles Rowland y Edwin Paine, que decidieron no entrar en el más allá para permanecer en la tierra e investigar crímenes relacionados con lo sobrenatural.

City Hunter (película)

Ryo Saeba, detective privado de puntería extraordinaria y mujeriego redomado, se alía a regañadientes con la hermana de su difunto compañero para investigar su muerte.

26 de abril

El caso Asunta (serie)



Después de que unos padres denuncien la desaparición de su hija de 12 años Asunta la investigación se vuelve contra ellos. Inspirada en el asesinato real de Asunta Basterra Porto.

Estrenos de Amazon Prime Video en el mes de abril

2 de abril

La Academia (serie)



La Academia es un drama juvenil que trascurre en la escuela de entrenamiento del Apolo FC., uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Allí, un grupo de adolescentes sueña con formar parte del club para ser las próximas estrellas del deporte rey.

4 de abril

Música (película)

Un joven muy apasionado por la música debe aceptar un futuro incierto mientras equilibra su vida amorosa, su familia y la cultura brasileña en Nueva Jersey.

5 de abril

Cómo conquistar a Billy Walsh (serie)

Justo cuando Archie se arma de valor para declararse a su mejor amiga Amelia, esta se enamora de Billy Walsh, el nuevo estudiante de intercambio estadounidense. Archie hará lo posible para mantenerles separados, aunque esto les acabe acercando aún más.

Los mercen4rios (película)

Armados con todas las armas a su alcance y con las habilidades necesarias para utilizarlas, The Expendables son la última línea de defensa del mundo y el equipo al que se llama cuando todas las demás opciones quedan descartadas. El mercenario Barney Ross y su equipo se enfrentan a un nuevo desafío, pero los nuevos miembros del equipo, con nuevos estilos y tácticas, van a dar a "sangre nueva" un significado totalmente nuevo. A Ross y compañía se les asigna a una misión para impedir que Suarto, que dirige una organización terrorista, introduzca de contrabando cabezas nucleares que desencadenen un conflicto entre Rusia y Estados Unidos.

11 de abril

Fallout (serie)

Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia

de quienes lo tienen todo, frente a los que no tienen nada, en un mundo sin recursos. Doscientos años después del apocalipsis, los pacíficos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al infierno cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden al descubrir un mundo complejo, extraño y muy violento.

12 de abril

Golda (película)

En 1973, el primer ministro israelí, Golda Meir, afronta la guerra de Yom Kippur. El político lidia con un futuro bélico incierto, un gabinete presidencial que no cree en él y la compleja relación con Henry Kissinger, secretario de Estado de EE. UU.

Ourika (serie)

La historia se sitúa en 2005, en un suburbio de París asolado por los disturbios. La familia Jebli, a la cabeza de una red de tráfico de cannabis, ve cómo su imperio se desmorona tras una importante operación policial. Driss, el miembro más joven de la familia, se ve obligado a tomar las riendas de la empresa criminal, abandonando sus ambiciones de hacer carrera en las finanzas. Su adversario, William, un joven y ambicioso policía, está decidido a acabar con él. Este enfrentamiento pondrá patas arriba sus vidas y las de quienes les rodean.

18 de abril

Puppy Love (película)

Después de una primera cita desastrosa, Nicole y Max prometen perder los números del otro hasta que sus perros encuentren una pareja amorosa.

Perverso (serie)

Haro es un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero en realidad prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló.

25 de abril

Them: The Scare (serie)

La historia se centra en la detective de homicidios de la policía de Los Ángeles Dawn Reeve, a quien se le asigna un nuevo caso: el espantoso asesinato de una madre de acogida que ha dejado conmocionados incluso a los detectives más curtidos. Navegando en una época tumultuosa en Los Ángeles, con una ciudad al filo de la navaja del caos, Dawn está decidida a detener al asesino.

26 de abril

Beekeeper: El protector (película)

The Beekeeper es una película estadounidense de suspenso y acción dirigida por David Ayer y escrita por Kurt Wimmer. Está protagonizada por Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad y Jeremy Irons.

Sayen: La cazadora (película)

Tercera entrega de la trilogía.

Estrenos en HBO Max en el mes de abril

2 de abril

Synanon: Fe letal (serie documental)

Explora el auge y la caída de la organización Synanon a través de los ojos de los miembros que la vivieron.

4 de abril

Da Ponte Pra Lá (serie)

Ubicada entre el pasado y el presente, la serie muestra los contrastes que existen entre los jóvenes de la élite paulista y los jóvenes que viven en las favelas.

6 de abril

Metalocalypse: Army of the Doomstar (película)

¿Podrá Nathan Explosion superar su ego brutalmente dañado para salvar su banda, detener el Metalocalipsis y finalmente enfrentarse al mal supremo Salacia?

7 de abril

Alex Edelman: Just for Us (serie)

El cómico Alex Edelman lleva su espectáculo a HBO en un nuevo especial.

10 de abril

Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion (documental)

La moda es identidad para las adolescentes y una marca, Brandy Melville, ha desarrollado un culto a pesar de su controvertido eslogan "talla única".

15 de abril

El simpatizante (serie)

Un hombre franco-vietnamita sirve como espía de las fuerzas comunistas durante la guerra de Vietnam.

17 de abril

An American Bombing: The Road to April 19th (documental)

Narra el atentado de Oklahoma City en 1995.

21 de abril

Sierra Madre: Prohibido pasar (serie)

Entre 2009 y 2012 la violencia en Nuevo León fue crítica: tan sólo en 2011 se registraron más de 2 mil homicidios dolosos relacionados con el crimen, sin contar la división entre clases sociales que se acentuó.

En esa entidad está el municipio de San Pedro Garza García, considerado como el más boyante de Latinoamérica. Bajo este contexto, con sus carencias y sus excentricidades, es donde se centra la nueva serie mexicana de drama “Sierra madre: Prohibido pasar”.

22 de abril

The Jinx (El Gafe): Vida y muertes de Robert Durst. Parte 2

Serie documental de seis episodios que expone información oculta y descubierta durante una investigación realizada a lo largo de siete años, sobre una serie de crímenes sin resolver y el hombre sospechoso de estar involucrado: Robert Durst.

25 de abril

Velma (serie)

Velma es una serie de televisión web animada para adultos estadounidense basada en Vilma Dinkley de la franquicia de Scooby-Doo.​

27 de abril

We're Here (serie documental)



We're Here es una serie de telerrealidad estadounidense de HBO que presenta a los ex concursantes de RuPaul's Drag Race Bob The Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela.

Estrenos de Disney+ en el mes de abril

3 de abril

Iwájú (serie)



Tola, una joven de una isla rica, y su mejor amigo, Kole, un experto en tecnología autodidacta, descubren los secretos y peligros que esconden sus diferentes mundos.

Wish: El poder de los deseos (película)

"Wish: El poder de los deseos", de Walt Disney Animation Studios, es una comedia musical de animación que nos da la bienvenida al reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista e ingeniosa joven, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, Asha y Star se enfrentan a un poderoso enemigo, el rey Magnífico, soberano de Rosas, para salvar a su pueblo y demostrar que, cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas.

17 de abril

La partitura secreta (serie)

Narra la historia de Maya. Ella es una adolescente de 16 años, quien se inscribirá en un prestigioso conservatorio. Y su objetivo será buscar respuestas acerca de la enigmática desaparición de su novio Leo, estudiante de la reconocida escuela de música. Junto a un grupo de compañeros, Maya descubre una intrigante partitura que, al interpretarla, les otorga extraños poderes. Ellos intentarán mantener el descubrimiento en secreto, sin saber que el peligro les acecha porque alguien más en el conservatorio busca la partitura y tiene oscuras intenciones.

26 de abril

Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi (documental)

narra el pasado épico y el futuro incierto de una de las bandas más legendarias del mundo y de su líder Jon Bon Jovi. “Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi” que llega en exclusiva a Disney+ el 26 de abril, cuenta la odisea de una banda de rock and roll, idolatrada durante 40 años, que llegó a estar al borde del precipicio debido a una lesión en las cuerdas vocales de su líder.