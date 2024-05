Una exposición con Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal o Quevedo

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) rinde homenaje a cantantes como Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal, La Zowi o Quevedo con una exposición que celebra el talento al protagonizar "la mayor revolución cultural del siglo XXI".



La exposición rinde tributo a "la mayor revolución musical de este siglo XXI" y en ella se incluyen un centenar de piezas de vestuario, complementos, galardones, elementos escenográficos, ilustraciones y fotografías originales, o cuadernos con letras de canciones y apuntes manuscritos, cedidos por más de una treintena de artistas.



Se pondrán contemplar piezas como la bata de cola que lució Rosalía en su Motomami World Tour; las diez chaquetas que llevó Quevedo durante su gira DQE; las camisas que lució Love Yi en el videoclip de la canción 'De Ti Me Olvido'; el top para la gira 'La Reina del Sur' de La Zowi, confeccionado con monedas españolas de 1937; una chaqueta rosa que Bad Gyal o un vestido Nathy Peluso.



A través de estos objetos, se propone un "homenaje a los artistas actuales de música urbana, un pilar fundamental del presente y el futuro de la creación musical", explica en una nota Maribel Sausor, comisaria de la muestra, conjuntamente con Aïda Camprubí (periodista musical, gestora y crítica culturales con perspectiva de género).



La musicóloga y especialista en músicas populares urbanas y latinoamericanas Marina Arias, colaboradora en la exposición, señala que el desarrollo de la escena de música urbana nacional ha sido fundamental para configurar un nuevo paradigma del pop español.



"Parte de la escena urbana trasciende al pop, lo urbano se convierte en una opción interesante para estos artistas". De este modo, añade, lo urbano "no solo sigue en el centro del pop actual, sino que hemos alcanzado un punto de no retorno en el que ya no se puede entender el uno sin el otro".



A partir de estas premisas, artistas con un lenguaje propio, han subvertido los códigos de la cultura y se han convertido en "los nuevos popes del pop", indica la periodista Aïda Camprubí.



En esa línea, la exposición presenta una colección de objetos que vinculan a estos artistas con otras artes: literatura, moda, arquitectura, cine…, y que han contribuido a redefinir la "alta cultura" del presente.



"Entendamos que esta nueva generación también forma parte del imaginario pop y que es preciso remover los límites entre las mal llamadas élites y masas", subraya Camprubí.



La muestra se inscribe en el programa de actividades conmemorativas del 125 aniversario de SGAE y podrá visitarse del 6 de junio al 14 de julio en la sede madrileña de SGAE (Palacio de Longoria. C/Fernando VI, 4), un proyecto que cuenta con la colaboración de la revista especializada NUEBO, así como de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).