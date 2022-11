Rosalía gana el Grammy Latino a mejor álbum del año con 'Motomami'

Rosalía se ha alzado de nuevo con el Grammy Latino a mejor álbum del año con 'Motomami', su tercer disco de estudio, después de que en 2019 consiguiese este mismo galardón con 'El Mal Querer'.

La cantante ha conseguido un total de cuatro gramófonos, al obtener el premio a Mejor álbum de música alternativa, Mejor diseño de empaque y Mejor ingeniería y grabación para un álbum.

La artista, acompañada de su pareja, el también artista Rauw Alejandro, así como de su hermana, Pilar Vila, quien le ha diseñado la vestimenta para sus destinos del tour de 'Motomami', ha recogido el premio en Nevada (Estados Unidos) entre lágrimas.

"'Motomami' es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, (...) pero el que más alegrías me ha dado", ha afirmado tras recoger el gramófono.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando.

Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida", ha expresado la cantante catalana, antes de agradecer a "toda la gente que está detrás de este álbum".

El cantante uruguayo Jorge Drexler ha dominado la 23 edición de los Grammy Latino al haber conseguido siete galardones, consiguiendo Mejor Canción y Grabación del Año por 'Tocarte', grabada junto a C. Tangana. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny, que no ha acudido a la gala, se ha hecho con cinco galardones.

GANADORES DE LA NOCHE

Persona del Año: Marco Antonio Solis.

Mejor Nueva Artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada.

Mejor Canción Pop: empate entre La guerrilla de la concordia, de Drexler, y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon.

Mejor Interpretación de Reguetón: Lo siento bb, de Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti, de Bad Bunny

Mejor Álbum Vocal Pop: Dharma, Sebastián Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Aguilera, de Cristina Aguilera.

Mejor Álbum Vocal Pop/Rock: Los años salvajes, de Fito Paez.

Mejor Álbum Cantautor: Tinta y tiempo, de Jorge Drexler.

Mejor Canción Alternativa: El día que estrenaste el mundo, de Jorge Drexler.

Mejor Interpretación Urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny.

Mejor Álbum Folclórico: Ancestros sinfónico, de Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

Mejor Álbum Alternativo: Motomami, de Rosalía

Mejor Álbum de Rock: Unas vacaciones raras, de Él Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum de Música Flamenca: Libres, Las Migas.

Mejor Álbum Instrumental: Maxixe Samba Groove, de Hamilton Holanda.

Mejor Canción de Rock: Lo Mejor de Nuestras Vidas, de Fito Paez.

Mejor Canción de Pop/Rock: Los Años Salvajes, de Carlos Vives y Fito Paez.

Mejor Álbum de Tango: Horacio Salgán piano Transcriptions, Pablo Estigarribia.

Mejor Canción Urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny

Mejor Álbum de salsa: Pa'allá voy, de Marc Anthony.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Feliz Aniversario, Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.

Mejor Álbum de Merengue/Bachata: Entre mar y palmeras, Juan Luis Guerra.