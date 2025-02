Aficionados de Deiro y Bueu repelen un insulto machista contra una mujer en la grada

Sucedió durante la segunda parte del partido de Segunda Futgal que el domingo jugaron en Monte da Lomba el Deiro y el Bueu. Un aficionado visitante empleó violencia verbal en la grada contra una seguidora local en medio de un intercambio de opiniones. Un comentario machista, concretamente "eres una estrella de la cama" provocó que el resto de aficionados, tanto del Deiro como del Bueu, reaccionaran de inmediato condenando la actitud del agresor, al que no le quedó otra que marcharse de la grada para posteriormente abandonar la instalación.

Desde el Deiro explican que no fue necesario activar el protocolo elaborado por la Federación Gallega para este tipo de situaciones, ya que la actuación de los propios espectadores reprobando el insulto machista fue efectiva. Desde el club emitieron un comunicado en el que condenan y denuncian lo que consideran "un acontecemento intolerable", a la vez que dejan claro que "estas actitudes non teñen lugar dentro da nosa sociedade e dende aquí queremos reivindicar a importancia de seguir traballando para erradicar a violencia contra as mulleres, dentro e fora dos campos de fútbol".