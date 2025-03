Álex César y Lara Iglesias logran volver con medalla de Castellón

El Club de Atletismo Mazí y el Club Barbanza triunfaron en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos, celebrado en Castellón de la Plana. Y es que, por un lado, Álex César, del club vilagarciano, que disputó la categoría Sub 18 en lanzamiento de jabalina.

En su tercera participación en un campeonato nacional, Álex César logró colgarse la medalla de plata, gracias a un concurso prácticamente perfecto, y un mejor lanzamiento de 62.85m (MMP). Consiguió lanzar por encima de su marca personal acreditada hasta la fecha en cuatro de los cinco intentos válidos de la competición, y en tres de ellos marcas por encima de los 60m.

También logró escalar un puesto en referencia a la lista de salida inicial, ya que partía con la tercera mejor marca de los inscritos. Esta marca coloca a Álex entre los mejores lanzadores históricos de la categoría a nivel autonómico. El joven estuvo acompañado de su entrenador Isidro Fernández.



Por otro lado, el Club de Atletismo Barbanza tenía unas altas expectativas con respecto a la participación de Lara Iglesias en la categoría Sub 20. Nada más lejos de la realidad, ya que la atleta se proclamó campeona de España en lanzamiento de jabalina.

Lara Iglesias | Cedida

En su primer año en la categoría vuelve a dominar el nacional con un registro de 45,55 m, con unas condiciones meteorológicas adversas que no eran las óptimas para lanzar. A pesar de todo dejó muy buenas sensaciones para realizar grandes registros. Con este ya son cuatro campeonatos nacionales consecutivos en los que Lara Iglesias logra la victoria.

Enzo López



Por parte del Club de Atletismo Barbanza también participó en el campeonato celebrado en Castellón el atleta Enzo López Moure, que logró la sexta posición en lanzamiento de jabalina en categoría Sub 18. Como le ocurrió a su compañera Lara, las condiciones climatológicas no fueron las adecuadas para lanzar y no encontró buenas sensaciones. A pesar de todo es un buen resultado, ya que es atleta de primer año de la categoría y finaliza como el mejor de su año.