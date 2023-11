Antón Concheiro: “En casa, el Arosa tiene que ser favorito ante cualquier rival"

Antón Concheiro Martínez (Oleiros, A Coruña, 14/1/1999) posee uno de los guantes más precisos y determinantes de la liga. Después de formar parte de Deportivo, Laracha, Ourense CF, Estradense, Bergantiños, Don Benito y Barco, el pasado verano aterrizó en A Lomba, donde este domingo será uno de los protagonistas del Arosa-Bergan enfrentándose a uno de sus exequipos.

¿Hay favorito el domingo?

En casa, el Arosa siempre tiene que ser favorito ante cualquier rival. Tenemos que ser un equipo fuerte con y sin balón y el objetivo es que el Bergan no se sienta en ningún momento cómodo, ya que tiene mucho potencial. Será un partido disputado.

¿Cómo cree que se desarrollará el partido?

Visualizo un partido muy igualado y con mucha intensidad en el que habrá momentos de dominio para ambos equipos, ya que los dos tenemos, para mí, las dos mejores plantillas de la liga.

¿Cómo está el campo de A Lomba para el domingo?

A Lomba depende mucho de la meteorología. Sinceramente, pienso que no estará bien y más jugando dos partidos seguidos en casa. Esperemos que no llueva el fin de semana y esté lo mejor posible para desarrollar nuestro juego.

¿Cuáles son las principales armas del Bergantiños?

El Bergantiños tiene una plantilla muy completa, de las mejores de la liga. Tiene futbolistas de mucho nivel en todas las líneas y, sobre todo, muchas alternativas. Arriba tiene mucha pólvora, pero también creo que es un equipo que aún no se ha asentado del todo en la categoría y le podemos hacer mucho daño con nuestras armas.

El Arosa empezó sin ganar ninguna de las cuatro primeras jornadas. ¿Qué le pasó el equipo en ese primer mes de competición?

Empezamos francamente mal. Creo que había mucha presión por parte de la plantilla y muchas expectativas de empezar dominando en la clasificación. Fue un golpe muy duro, sobre todo el primer mes, pero mejor llevárselo al principio que al final. Ahora estamos en un buen momento tanto a nivel de juego como de resultados.

En las seis últimas jornadas, cuatro victorias y dos empates. ¿Qué ha cambiado?

Ahora tenemos mucha más confianza con balón y somos un equipo más dominador y fiable. Tenemos mucha pegada arriba y siempre creamos muchas ocasiones. Defensivamente también hemos mejorado mucho, ya que encajamos muy poco.

Concheiro se perdió dos partidos, pero en todos los que ha ido convocado ha sido titular.

Por ahora estoy contento pero no me conformo. Aún queda mucho y espero ser un futbolista importante para el equipo y hacer una muy buena temporada a nivel individual y colectivamente conseguir el objetivo.

¿Qué le pide Luisito a nivel táctico y futbolístico?

Ser intenso, sobre todo, sin balón y en disputas. Creo que es algo que he mejorado esta temporada. Con balón me pide que sea protagonista y me da bastante libertad para desarrollar mi juego.

¿Es el juego del Arosa el que mejor se adapta a las condiciones de Concheiro?

Al principio me costó adaptarme al juego que quiere el míster pero creo que cuanto más dominadores seamos más me beneficia a mí por mis condiciones y ahora somos un equipo que estamos dominando los partidos.

Bergantiños, Don Benito, Barco y Arosa en poco más de un año. ¿Por qué se produjo tanto cambio?

Pasé una etapa muy mala al salir del Bergantiños, la verdad. En el Bergan viví dos temporadas espectaculares a nivel individual y colectivo y, sobre todo, de aprendizaje. En el Don Benito el equipo no arrancó, estuvo siempre en las posiciones bajas de la tabla y con mucha inestabilidad en el club, lo que me llevó a mi salida y lo del Barco fue inexplicable todo; lo pasé muy mal. En el Arosa he recuperado la ilusión y espero hacer una muy buena temporada.



¿Qué es lo que más le llama la atención del Arosa?

La afición y el grupo humano que hay en el club: la gente, el cuerpo técnico, la plantilla, la directiva…

¿Le ha costado adaptarse a su nuevo club?

Sí, ya que venía de no competir prácticamente en el Barco. La pretemporada se me hizo muy dura.

¿Qué diferencia encuentra entre Bergantiños y Arosa?

La verdad es que pocas, ya que son dos clubes que hacen muy bien las cosas. En el Bergantiños he estado muy a gusto y ahora también lo estoy en el Arosa.

¿Es el Bergan el máximo favorito para ganar la liga?

Creo que no hay un favorito claro esta temporada. Va estar todo apretado hasta el final y espero que el Arosa consiga estar en lo más alto de la tabla.