Anxo Martínez “Es difícil estar arriba frente a los que tienen dinero”

Tras conseguir el Campeonato Gallego, y de España, de Bateis y Trainerillas, el Campeonato Gallego de Traineras, así como la sexta posición en la Liga ACT y en la regata de la Concha en Donosti, Anxo Martínez valora una trayectoria que le ha llevado a ser nominado por el Concello de Vilagarcía a mejor deportista de la temporada.



Una nominación que llega en un punto de inflexión en la vida del remero, ya que está a punto de ser padre, algo que le llevará a dejar el remo a nivel nacional y comenzar así una nueva etapa en su vida.

¿Qué le supone tanto a nivel personal como profesional ser capitán del equipo?



Al final es un mero trámite que tiene que ser uno del equipo para temas de árbitros. Depués, el papel que cumplo dentro del equipo lo podría tener igual siendo capitán o no. Yo siempre me intento involucrar y todo lo que sea mejor para el equipo lo intento hacer.

A nivel personal, ¿qué le ha supuesto llegar a donde está a día de hoy?



Pues muchas cosas. Muchísimas cosas. Desde que llevo remando, hace 20 años, puestodo lo que pude sacrificar en la juventud, ya no hablemos en el día a día de compatibilizar muchas cosas, desde eventos familiares que te puedas perder hasta la pareja, que al final sufre muchísimo. Es mucho sacrificio, al final tu si quieres conseguir llegar a algún lado el sacrificio es innegociable, y aún así, nada te garantiza que lo vayas a conseguir.

¿Cree que la base de su éxito a día de hoy reside en su constancia?



Una gran parte sí, sin duda. Obviamente no lo puedes decir 100%, porque aunque seas constante trabajando, nadie te garantiza nada, pero sin eso también te garantizas de que no vas a llegar.

¿Qué destacaría como algo a trabajar para ser alguien en el mundo del remo?



A ver, los entrenamientos. No todo el año tienes ganas, pero ese sacrificio tienes que hacerlo. Después muchas cosas que te puedes perder, tienes que tener muy claro tus objetivos, a dónde quieres llegar, porque si no lo tienes claro, cuando te entren dudas de si esto merecerá la pena, ahí tienes que ser fuerte y seguir. Sobre todo querer mejorar, conocer tus carencias, trabajar para que no sean tanta carencia, y si tengo un punto fuerte, potenciarlo para que sea el mejor. Ahí tienes que conocerte a ti mismo y trabajar todo.

¿Cómo son sus entrenamientos a nivel físico?



Depende del momento de la temporada y del día. No en todos los momentos de la temporada entrenamos igual ni todos los días lo mismo. Ahora en pretemporada los entrenamientos son mucho más largos porque acumulas mucho volumen de entrenamiento, pero cuando se va acercando la temporada vas bajando el volumen y vas cogiendo más intensidad.

¿Cuántos días entrena en agua?



Al igual que a nivel físico, depende del momento dela temporada. En pretemporada suelen ser dos o tres días por la semana. Ahora por ejemplo ya estamos en cuatro, y cuando se acerca competición suelen ser todos los días, o como mucho un día de gimnasio.

¿Cómo ve su futuro en el remo?



Te diría que este sería mi último año a nivel nacional, ya que estoy a punto de ser padre y creo que ya es momento de cambiar de etapa. Como dije antes, conlleva un gran sacrificio, y ahora al ser padre, las prioridades cambian.

¿Tiene intención de seguir vinculado al remo?



Depende de muchas cosas, en función delo que me vaya deparando la vida buscaré estar más vinculado o menos.Igual si pudiera bajar a una categoría más tranquila, pero depende.

¿Qué supone para usted estar nominado a mejor deportista vilagarciano del año?



Es un orgullo que te reconozcan tu trabajo. Al final creo que es el reconocimiento a toda una trayectoria profesional, lo que hice el año pasado lollevo haciendo ocho o nueve años. Es reconocer un sacrificio y trabajo que nadie ve.

¿Qué valoración hace de toda su carrera?



Muy positiva. Al final tenía sueños de pequeño, que los consigues y bueno, tal y como está el deporte, es difícil, esto no es como el fútbol. Conseguí cosas que soñaba pero que eran muy difíciles de lograr. Al final no te lo imaginas. Por conseguir en mi carrera me queda ganar la Concha o ganar la Liga, son sueños que siempre te quedan, pero si no te cambias a un equipo poderoso economicamente es difícil.