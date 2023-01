El Arosa y su afición, a por el reto de situarse en lo más alto

A Lomba se viste de gala esta tarde (17 horas) para el duelo que dirime el liderato de Tercera RFEF entre el Arosa y el Fabril. El filial llega con dos puntos de ventaja y herido tras su derrota en Cangas. Los locales buscan por primera vez esta temporada una tercera victoria seguida. Las sensaciones que trasmiten los jugadores a Luisito siguen invitando al optimismo al técnico. “O equipo chega bastante ben, a nivel mental estamos ben e adestraron moi ben, puxéronmo moi dificil para elexir o once”. También la convocatoria, ya que tendrá que realizar dos descartes una vez que recupera a Fajardo. El portero isleño Pablo Rial “Baraca” es baja, puesto que se lesionó durante la semana, por lo que entra en la convocatoria el juvenil David Conde.



“O Fabril de momento desmostrou que é o mellor equipo da liga. Leva moitas xornadas de líder por méritos propios”, dice Luisito. “É o mellor Fabril en moitísimos anos, con rapaces xóvenes e dinámicos, moi difíciles de contrarrestar”. Si bien Luisito sabe que “non son invencibles”, como atestiguan las dos derrotas que llevan en liga, las mismas que el Arosa. “Non é un partido definitivo, pero é moi importante para nós”, por la posibilidad de ponerse al frente de la clasificación tres meses después.



El terreno de juego ha mejorado. “Despois de non sei cantos meses é a vez que mellor está”, dice el entrenador del Arosa, que sabe que la afición local volverá a responder. “Non lles podo dicir nada, son a mellor afección da categoría e apoian ao equipo en todo”. Se espera la mejor entrada de la temporada. El club realizará la presentación de sus 15 equipos de cantera en el descanso y ha realizado una invitación pública a todos sus ex jugadores, que no pasarán por taquilla y accederán al campo por la puerta central de tribuna, al lado de la taquilla.