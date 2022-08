El Arosa agradece la invitación del Deportivo para jugar en Riazor y lamenta no poder asistir este fin de semana

El Arosa SC recibió esta mañana la llamada del RC Deportivo para jugar un amistoso en Riazor este fin de semana, una vez aplazado el partido de la primera jornada de liga de Primera RFEF que tenía que disputar el equipo herculino mañana ante el DUX Internacional de Madrid, que no saldrá esta temporada en la competición. Con la agenda de partidos completa, el presidente Manolo Abalo lamenta no poder atender la invitación del club coruñés, ya que el club vilagarciano tiene programados un amistoso mañana en O Vao ante el Coruxo (17 horas) y otro el domingo en Baltar ante el Portonovo (19 horas). Abalo agradece la llamada del RC Deportivo, un club con el que reconoce tener "muy buenas relaciones" y que además "tiene en muy buena consideración al Arosa", algo que el presidente lleva detectando los últimos años en toda Galicia. "Es un orgullo que el Deportivo piense en nosotros para jugar un amistoso en su campo y lamentamos no poder asistir", explica Abalo.