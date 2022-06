El Arosa anuncia los fichajes de Pacheco y Brais Pedreira

El Arosa anuncia el regreso del defensa Carlos Pacheco (A Lama, 31 años) y el fichaje del centrocampista de ataque de 25 años Brais Pedreira, natural de Vila de Cruces y que procede del Arzúa, donde militó las últimas tres temporadas en Tercera División anotando 18 goles.

Pacheco regresa a Vilagarcía, donde estuvo dos temporadas, procedente del Somozas. Luisito Míguez apuesta por Pacheco como central y lateral para tener fondo de armario en la línea defensiva. "Fue fácil el fichaje. Cuando te llama un club como el Arosa, que ya sé como funciona porque estuve aquí dos temporadas, no te lo piensas", explica el futbolista. "El proyecto es ilusionante porque el Arosa tiene que estar en una categoría superior". Pacheco regresa con muchas ganas. "El año que me fui me quedó una espinita clavada. Tenía ganas de volver, hacer las cosas bien y ascender".

Brais Pedreira procede del Casino SD Arzúa, donde estuvo las últimas cuatro temporadas, tres de ellas en Tercera. En su etapa juvenil militó en el Pabellón de Ourense (División de Honor), también jugó en el Ourense CF y el Lalín. Actúa de extremo e interior derecho. En las tres últimas campañas en Tercera marcó 18 goles. "Gústame moito o proxecto do Arosa, tiña máis opcións pero cando Luisito me chamou foi a opción que máis me atrae. Teño gañas de xogar nun clube histórico, grande e con moita masa social. Quero subir o meu nivel para loitar polo ascenso". Pedreira es un futbolista con hambre al que Luisito conoce bien, y que destaca por su zancada y buen disparo.

Brais Pedreira y Pacheco se suman a los fichajes de Martín Sánchez y Brais Vidal (Estradense).