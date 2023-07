El Arosa aprueba un presupuesto cercano al medio millón de euros

La junta directiva del Arosa tuvo un respaldo masivo en la aprobación del presupuesto del club para la próxima temporda y que se aproxima al medio millón de euros, concretamente, 480.000.



La asamblea se desarrolló en el auditorio municipal de Vilagarcía y contó con una notable afluencia de socios que dieron su visto bueno a las propuestas que se le planteaban desde la directiva.



Uno de los asuntos que siempre genera interés y controversia es el precio de los carnés de socio, que se mantendrán igual que en la pasada temporada.

Precios de los carnés

De este modo, el abono de tribuna será de 90 euros, aunque los jubilados pagarán 75. El carné Especial mantiene la tarifa de 150 euros y el de Preferencia costará 75, sesenta para los jubilados.



Para los sub 30 la tarifa se mantiene en 60 euros, los sub 20 pagarán 20 y los sub 12, cinco euros al año. Asimismo, se estableció que el abono de empresa, que incluye tres carnés, cueste 270 euros.

Directiva

Otro de los puntos tratados durante la asamblea fue la composición de la directiva, cuyo presidente es Manolo Abalo y presidente adjunto, Manolo Lojo. El vicepresidente económico es Ramón García Costoya; el secretario, Álvaro Romero Seone; el tesorero, Manuel Cascallar Rey; el responsable de las relaciones institucionales, Jaime Bouzada Romero; la responsabilidad de Comunicación y Audivisualeses para Marcos Fontenla Pedreira; y Prensa y Redes Sociales, Lucía Chazo Bello.



Asimismo, se procedió al nombramiento de los vocales que conformarán la directiva: Salvador Mondragón Romero, José Luis Oliveira Maneiro, José Luis Romero Iglesias, Joaquín Romero Iglesias, Sergio Moares Céspedes, José Ramón Fresco Acevedo, Eduardo Rodríguez Renda, Ángel E. Fernández Figueiras, Antía Cantó Piñeiro, María Dolores Temes Mistral, Iván Maneiro Sayáns y Jacinto María dos Santos.

Convenios deportivos

En el turno de ruegos y preguntas, los socios se interesaron por los pormenores de los convenios deportivos con el Portonovo, que pasará a ser el filial a todos los efectos del Arosa, y del Celta, que será el equipo de referencia para la base. De este modo, los futbolistas del Arosa que pasan de juveniles podrán jugar en el Portonovo.

Insignias de oro

Finalmente, los asistentes a la asamblea diario su aprobación a la concesión de la insignia de oro del club a Martín Abalo Salamanca y a José Fajardo.