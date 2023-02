El Arosa, al asalto del difícil campo del Estradense para dormir líder

El Arosa juega mañana en el Municipal de A Estrada (18 horas) ante el Estradense en la vigésima jornada de Tercera RFEF. El equipo de Luisito busca su cuarta victoria consecutiva a domicilio, que le permitiría dormir líder a la espera de lo que el domingo el Fabril. Barcia, enfermo con gripe, y Pablo Rial “Baraca”, que sigue lesionado, son bajas junto a Campillo en los visitantes. Repite en convocatoria el portero juvenil David Conde.



En el Arosa han preparado el partido con mucho respeto hacia el rival, conscientes de las dificultades que les planteará el Estradense. “É moi bo equipo, moi dinámico. Como te durmas, fúndete”, advierte Luisito, que destaca los números como local del conjunto de Nacho Pacios, exactamente los mismos que el Arosa. “É un equipo moi solvente e fortísimo na casa. Xa dixen que era o equipo revelación porque está moi ben adestrado e ten moi bos futbolistas. A idea que tiñan ao principio era a de estar pelexando polo play-off e non están lonxe”.



Los locales son novenos, a 3 puntos el quinto puesto que ocupa el Gran Peña Celta C. Luisito sabe que el poderío de su rival está en sus rápidas transiciones. “Como te despistes, mátate”. El Arosa ha preparado el partido para llevar la iniciativa, como siempre, pero también para saber sufrir en determinados momentos. “Eles do mediocampo para adiante teñen futbolistas moi dinámicos, vai a ser un partido moi dificil pero tamén para eles”. El precedente en A Estrada esta temporada fue en la Copa Federación, con empate 1-1 y victoria local en los penaltis.



El Arosa llega en un buen momento al partido. La victoria en Cangas ha reforzado el trabajo que viene haciendo en el día a día. “Vexo ao equipo tranquilo e mentalizado”. Luisito cree que sus jugadores están “mentalmente moi fortes”, algo importante de cara a la cita de esta tarde, porque “haberá momentos nos que nos fagan sufrir e temos que solventalos “. El Estradense lleva tres derrotas seguidas, pero el entrenador del Arosa considera que “as estadísticas no fútbol non valen para nada”.



Se ha generado una fuerte rivalidad por parte de los locales los últimos años con el Arosa. Sobre todo a raíz de la semifinal del play-off de hace dos años, cuando el Arosa se mantuvo en pie con nueve en A Lomba y acabó ascendiendo. También tras los fichajes este verano de Martin, Brais Vidal y Borja por parte del Arosa. Si bien Luisito Míguez solo tiene palabras de respeto “enorme” hacia el Estradense. “Primeiro porque eu xoguei ahí, segundo porque teño moitos amigos nese clube, e ademais meu fillo fíxose futbolista no Estradense. Non podo falar mal, ao contrario. Téñolle un respecto enorme”.



La directiva local ha declarado el partido como día de ayuda al club, por lo que los socios del Estradense pasarán por taquilla. La visita del Arosa levanta mucha expectación en A Estrada. Y los visitantes no estarán solos. Serán numerosos los aficionados arlequinados que respalden al equipo desde la grada. “O outro día en Cangas xa foi espectacular. Á xente de Vilagarcía estoulle súper agradecido”, dice Luisito. “É unha xente moi fiel, que sabe que os xogadores vanse matar no campo e que somos un equipo moi recoñecible”.



Luisito centra toda su atención en su equipo, manteniéndose al margen del particular duelo por el primer puesto con el filial del Deportivo. “Sinceramente non miro para o Fabril, só penso en nós semana a semana. Sabemos que estamos a competir contra un equipo que nos cuadruplica o orzamento. Temos que ir semana a semana ata onde cheguemos. Se podemos ascender directos, perfecto, e se non pois a asegurar o play-off. Mentalizo os xogadores para pensar en gañar semana a semana, nada máis”.