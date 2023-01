Arosa-Barco: Momento de ganar en A Lomba

El Arosa comienza la segunda vuelta esta tarde en A Lomba (17 horas) recibiendo al CD Barco, un rival llamado a pelear por el ascenso y que no acaba de engancharse a la zona alta. El conjunto ourensano, que cambió de entrenador de forma obligada una vez que Javi Rey se fue al Arenteiro en noviembre para reempalzar a Fran Justo, sigue pagando su mal inicio de liga. A la derrota ante el Arosa en Calabagueiros en la primera jornada gracias al gol de Sylla, le siguieron otros tres tropiezos en los cinco primeros partidos que le dejaron rezagado. Después consiguió enderezar el rumbo y cierta regularidad, al encadenar siete jornadas sin perder, pero las dos últimas derrotas a domicilio en Cangas (3-0) y Abegondo (4-1) le han dejado más cerca de los puestos de descenso que de los de play-off.



Pese a su clasificación, el CD Barco tiene una plantilla con potencial suficiente para plantar cara a cualquier rival de la categoría. Con jugadores importantes como el portero valenciano Aitor Arias, Iago López, Pablo Rubio, Rubén García, Javi Pazos, el ghanés Junior Nkrumah, Álex Rey, Jorge Cortés, Hualde y los hermanos portonoveses Barbeito, Juan y Jesús.



Luisito lo sabe. “Temos que terlle un respecto enorme a un equipo confeccionado para ascender que ten unha puntuación máis baixa do que todo o mundo esperabamos, pero hai que recoñecer que ten futbolistas de categoría superior e se non estamos a un bo nivel de concentración e activados poden pasarnos por riba”, dice el técnico local. A Luisito le gusta lo que ve en su equipo en el día a día, pero reconoce que no es fácil plasmarlo los domingos debido al estado del terreno de juego de A Lomba, que no acaba de recuperarse. “As sensacións son mi boas. Vexo adestrar ao equipo e estou tranquilo, pero o os rivais tamén contan. A semana pasada perxudicounos moito o estado do terreo de xogo. Creo que si está ben houberamos gañado. Espero que mellore un pouco para al menos circular o balón, pero non quero falar deste tema porque xa me cansa”.



El Arosa necesita ganar. Cada partido ya es una final para no ceder más terreno con el líder. Además necesita reencontrarse con la victoria ante su afición tras los últimos empates ante UD Ourense y Vilalbés. La afición sigue al lado del equipo cada domingo, animando mucho. Los jugadores quieren corresponder con un buen partido. Cotilla se ha recuperado del susto que protagonizó el domingo en un tobillo. “Trataremos de xogar o que adestramos se o campo o permite. Creo que a afección pode divertirse bastante”, dice Luisito, consciente de que todo va a depender del estado del terreno de juego en una tarde en la que en principio las predicciones apuntan a nubes, aunque sin lluvia hasta la noche.