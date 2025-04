El Arosa busca su punto de inflexión frente el Somozas

“Ganar este domingo y crecer”, es la consiga con la que Jose Luis Lemos, técnico del Arosa, afronta la cita de esta tarde en A Lomba (19 horas) ante el Somozas. Tras completar su segunda semana entera al frente del equipo, el nuevo entrenador ambiciona una victoria y habla de “mentalizarse positivamente de que podemos hacerlo. Veo a la plantilla preocupada y con algunas dudas, pero entrenando de forma positiva".

Ideas claras

Lemos tiene las ideas ordenadas y trata de transmitirlas. "Conocer a los rivales ayuda, pero sobre todo creer en nosotros mismos. Tenemos que agarrarnos a una idea y sin dudar nada. Es complicado porque no hay mucho tiempo. Hay muchos partidos seguidos y se trata de dar herramientas inmediatas a los futbolistas y al equipo para responder bien. Los jugadores tienen que tener claro lo que quieren hacer y crecer a partir de esa primera victoria. Eso desatascará mucho a los futbolistas”.

Rival también necesitado y con buenos futbolistas

El Somozas llega necesitado de puntos a Vilagarcía, implicado en la pelea por la permanencia. “Me espero a un rival que pude ver hace 7 días. Tiene futbolistas con buen pie, velocidad por fuera y un nueve que juega bien de espaldas” en alusión al delantero Juan Cambón y a los rápidos y habilidosos Martín Rafael y el exarlequinado Iñaki Leonardo. “Vamos a ver como plantean el partido y a qué nos obligan con su posicionamiento. Viene de romper una dinámica negativa y vienen mejor que hace 7 días y con la necesidad de puntuar. Van a competir a tope por salvar una temporada complicada”.

Un final complicado para todos

Lemos sigue creyendo en su equipo. “En cualquier categoría 18 puntos dan para muchas cosas, lo que no valen son las cuentas. Solo vale echar cuentas cuando tú sumas 3. Solo podemos enfocarnos en eso. Los finales de liga son complicados para todos”.

Sin bajas

El Arosa afronta la cita sin bajas, una vez recuperado Javi Rey del proceso febril que le impidió jugar el derbi en Boiro. “La alineación se hará pensando en ganarle al Somozas".

Brotes verdes en Boiro

No vamos a poner excusas. En Boiro en la segunda parte hubo un problema de fútbol y de ritmo, pero lo mental también pesa un poquito. Se trata de alargar lo que hicimos en el primer tiempo más minutos. A nivel defensivo no concedimos ocasiones y eso nos tiene que ayudar a progresar”.

El campo, "espectacular" para jugar

Lemos no cree que el equipo se vuelva a empequeñecer en A Lomba, donde no gana desde noviembre. “El campo está espectacular, solo hay que preocuparse de tratar de hacer las cosas bien. Esto no es la tercera guerra mundial, vamos a hacer las cosas bien seguro. Y una vez lo hagamos bien, el equipo va a ir hacia arriba seguro”.

Inculcar su sello contrarreloj

Lemos sabe que ha llegado con el tiempo demasiado justo para poder implantar en el equipo sus señas de identidad. “Con todo el respeto a los dos entrenadores de esta temporada, lo que a mí me gusta hacer no estaba cerca de lo que estaba haciendo el equipo. Cambiar en poco tiempo es muy difícil, por eso hay que trabajar de una manera más analítica y creo que al equipo le está sentando bien y eso es lo importante”. Ahora confía en que una victoria ejerce de punto de inflexión.