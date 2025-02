El Arosa, a cambiar de paso ante la revelación Noia (17 horas)

El Arosa visita esta tarde al Noia (17 horas) en su tercer compromiso seguido a domicilio. Tras las dos últimas derrotas ante Alondras y Sarriana, el equipo de Míchel Alonso quiere cambiar el paso y evitar repetir el mal inicio de la primera vuelta, cuando justamente consumó ante el Noia una mala racha de tres derrotas seguidas.



En juego está el quinto puesto, que da derecho al play-off. Los visitantes se presentan con muchas ausencias por lesión: Javi Rey, Iñaki, Concheiro y Compa. Míchel Alonso deberá recomponer el centro del campo. Vuelven Luis Castro, que apunta a titular, y Carlos Torrado. Y completa la lista el juvenil Pedro Bouzada. El lunes acaba el plazo de fichajes y el club espera cerrar una última incorporación.

Samu Santos: "Tenemos ganas de quitanos la espinita de Sarria"

“Tenemos ganas de quitarnos la espinita de la derrota en Sarria”, dice el central Samu Santos. El Arosa trata de conjurarse para mejorar en competitividad y juego. “Hemos hecho dos buenas semanas de entrenamientos y creo que vamos a dar la cara en Noia”.

El recién ascendido sólo perdió un único partido en su campo, el último ante el líder UD Ourense y tras jugar con diez desde el minuto tres, ya que fue expulsado Pedro Arufe, que es la única baja del Noia esta tarde. “Creo que el Noia es un muy buen equipo, ya lo vimos en la primera vuelta”, advierte Samu Santos. “Creo que van a tratar de combinar mucho y tener la pelota, y nosotros iremos a intentar quitársela y a defender de la mejor manera para intentar ganar el partido”. Los arlequinados tratarán de echar el candado después de encajar en los últimos siete partidos (13 goles). Está por ver si el técnico ferrolano hará cambio en la portería, con el catoirense David Conde esperando su primera oportunidad en liga.

La previa de Iván Carril

En los locales, Iván Carril cumple su sexta temporada al frente del banquillo. El técnico de Boqueixón ya lo ha vivido todo con su equipo durante esta larga etapa. Lo ascendió dos veces y también sufrió la amargura de un descenso en 2022, curiosamente arrastrado por la caída del Arosa desde Segunda RFEF. Esta temporada, sin embargo, el Noia es la revelación de Tercera RFEF, sexto a sólo 3 puntos de los vilagarcianos. “Tenemos ganas de volver a hacernos fuertes en casa”, comenta. “Jugamos contra otro equipazo, el Arosa debería estar ahí peleando hasta el final con la UD Ourense el ascenso directo, y si no pues a través del play-off”.



A Iván Carril no se le escapa el mal momento de su rival, que lleva cinco partidos sin ganar y viene de dos derrotas. “Pasó así en la primera vuelta, pero sabemos que tienen jugadores desequilibrantes en la categoría. El Arosa te puede ganar de muchas maneras. Haciendo bien las cosas o incluso cuando no están funcionando, a través de un error nuestro o un acierto colectivo o individual de ellos”. Carril sabe que “nos van a exigir mucho física y mentalmente, incluso si conseguimos tener el partido controlado, sabemos que nos pueden golpear en cualquier momento”.

Iván Carril cumple su sexta temporada como entrenador del Noia / Gonzalo Salgado



El Noia saldrá a llevar la iniciativa, al margen de si el Arosa presionará alto o por el contrario esperará más atrás. “Sabemos que cuando ellos tengan el balón no lo van a regalar, por lo que tendremos que estar muy bien para defender lejos de área y también cuando estemos más hundidos porque ellos tienen jugadores a los que se les caen los goles”. El Arosa lleva 31 y el Noia solo 18. El Valladares y los tres últimos clasificados son los únicos equipos que han metido menos goles hasta el momento. Pero el equipo de Iván Carril los rentabiliza a la perfección porque sólo ha encajado 13. Faceta en la que sólo le superan los dos primeros, UD Ourense y Vilalbés, con 11. “Encajamos poco porque defendemos juntos, hay un gran trabajo colectivo”, explica Carril. “Es clave para nosotros porque arriba tenemos que hacerlo bien en lo colectivo para marcar, no tenemos un jugador que nos haga muchos goles”.



A pesar de que el partido enfrenta al sexto contra el quinto, el Noia no considera al Arosa un rival directo para su objetivo. “Nosotros no queremos ni escuchar hablar del play-off. Trato de mentalizar a la gente que nuestra liga no es esa y menos en la jornada veinte. Tenemos clarísimo que el objetivo es la permanencia y creemos que nos quedan unos 15 puntos para conseguirlo. Ojalá lo consigamos antes de la última jornada”, explica Iván Carril, que ha establecido su residencia durante la semana en Noia y está muy involucrado en la cantera del club.



Se espera un muy buen ambiente con presencia de ambas aficiones en las gradas del Julio Mato, cuyo césped no está peor que A Lomba. “Aunque los recursos son limitados, se hace un esfuerzo para que esté lo mejor posible, aunque pueda haber zonas blandas por la lluvia”.