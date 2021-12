Arosa - Compostela | Otro monstruo viene a verme

Tras recibir al Salamanca UDS y visitar al Pontevedra, el Arosa completa hoy su particular tridente ante los grandes de la categoría recibiendo a la SD Compostela en A Lomba a las 17 horas. Otro de los grandes, ubicado en la cuarta plaza y con tan solo una derrota en su casillero después de 13 partidos, que llegará a Vilagarcía muy respaldado por su afición, puesto que se esperan más de un centenar de seguidores picheleiros en A Lomba.



Jorge Otero no recupera a ninguno de los lesionados, ya que Alberto Campillo no volverá a jugar hasta 2022, mientras que Pedro García ya entrenó con el grupo pero la idea del cuerpo técnico es no forzarlo y esperar otra semana.



El Arosa está “dolido”, dice Otero, tras la derrota en Pasarón en un partido “que no salió como queríamos”. El Arosa estuvo muy por debajo de su mejor versión y aunque perdió por un polémico gol, no fue capaz de llegar a portería contraria. El entrenador habla de “tener más claridad, ser más profundos” y sobre todo de “no tener tantas pérdidas de balón por dentro” para mejorar en ataque.



El Compostela se caracterizó los últimos años por dominar el juego de posición con Yago Iglesias en el banquillo. Bajo la batuta de Rodri Veiga, que era el segundo del ribeirense, tiene más registros en su juego, como explica el propio Jorge Otero. “Este año es más profundo, tiene jugadores para correr también por fuera. Creo que tiene una plantilla muy completa y está haciendo una grandísima temporada. Nos va a exigir muchísimo”.



El Arosa espera a un Compostela que querrá tener la posesión y dominar, aunque los locales saben que “pueden jugar a la contra y también pueden jugar drecto sobre Primo”, que es el máximo goleador del equipo con 5 tantos. El Compostela se reforzó esta verano con futbolistas como Jordan (Conquense), Fer Beltrán (Racing de Ferrol), Rafa Mella (Don Benito), Escudero (Zamora), Salado (Portugalete), Pablo Durán (Porriño) o Parapar desde Suiza.



Al igual que el Arosa, el Compostela también tiene bajas en el centro de la zaga, ya que Guille Torres es baja y Álvaro Casas, duda. Se postula como compañero de Matías Vesprini en el eje de la zaga Roberto Baleato, un puntal del equipo en el juego aéreo.



El balón parado apunta a ser una de las claves del partido. El está encajando en este tipo de situaciones la mayoría de sus goles en las últimas jornadas. Jorge Otero habla de “mantener portería a cero y a partir de ahí será más fácil conseguir una victoria, creo que la necesitamos y queremos dedicársela a la afición”. El Arosa planteará un partido para “intentar que no estén cómodos porque tienen muy buenas individualidades”.



En estos momentos hay 5 puntos de diferencia en la tabla entre ambos equipos, por lo que una victoria visitante abriría una brecha importante. Por contra, si el Arosa repite victoria en A Lomba llegará a los 20 puntos, una buena cifra a estas alturas del campeonato para un aspirante a la permanencia.



El club local rendirá homenaje a Gustavo César Veloso en los prolegómenos del duelo por sus 21 temporadas como ciclista profesional. Una brillante carrera a la que pone punto y final este año. La incógnita es saber si la afición local respaldará hoy al equipo, ya que el viernes tan solo un centenar de socios habían retirado su suplemento, ya que al ser medio día de ayuda al club han de pasar por taquilla.