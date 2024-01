El Arosa cumple con creces

El Arosa cumplió con creces su obligación de doblegar al Viveiro en A Lomba al imponerse por 3-0, por lo que cierra la primera vuelta en puestos de play-off y a 8 puntos del liderato que comparten Bergantiños y Celta C, que no pudieron ganar en esta jornada.

Es la tercera victoria seguida de los arlequinados en casa, pese al estado del campo. Y la más amplia en lo que va de liga. Además, Rubo marcó por tercera semana seguida y continúa en racha. Y Sylla rompió su sequía y pudo ver puerta 16 partidos después. Aunque los más destacados en la faceta ofensiva fueron Iñaki y Martín Diz, que generaron las situaciones de peligro con mucha facilidad y clarividencia.



Sobre un terreno muy blando e irregular que se levantaba en muchas zonas, el Arosa volvió a apostar por el mismo once de los dos partidos anteriores, juntando en ataque a Rubo, Sylla, Borja e Iñaki, con Martín Diz dando profundidad por la izquierda. El Viveiro se armó con un 5-3-2 y no salió a encerrarse. De inicio no tuvo dificultades para combatir el juego físico del Arosa, ya que era capaz de ganar duelos y tácticamente estaba organizado. De hecho el juego en la primera parte fue igualado. Los de A Mariña generaron situaciones de área, pero no ocasiones.



Los locales tuvieron que esperar quince minutos para encontrar a Martín Diz en la izquierda. Y con él apareció el desborde y la calidad en ataque. Un centro del vilagarciano con la derecha estuvo cerca de aprovecharlo Sylla en el segundo palo.

Iñaki hizo un buen partido que redondeó con un gol y se asoció mucho con Martín Diz en la izquierda para generar en ataque / Gonzalo Salgado



El Viveiro se fue creciendo con el paso de los minutos, jugando bastante en campo contrario, pero la defensa local volvió a ser un muro. A la contra, Borja provocó una falta lateral que le costó la amarilla al central Diego. La lanzó Concheiro, el especialista, al segundo palo, donde tocó Enjamio y marcó en área pequeña Rubo, pero el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego.



A la media hora fue Sylla el que transitó por la derecha, siendo derribado en falta y amarilla para otro de los centrales visitantes, Diogo. Volvió a lanzar Concheiro al segundo palo, pero esta vez Enjamio no pudo precisar su remate. El Arosa tuvo otra llegada antes del 1-0. En el minuto 36. Profundizó Sylla por la derecha, pero su centro demasiado fuerte no tuvo rematador.

Se abrió la lata

En el 41 llegó el gol. El Arosa activó en la izquierda a Martín Diz, que se juntó con Iñaki, jugadores dinámicos muy difíciles de controlar para el Viveiro. Combinaron por la izquierda e Iñaki puso el pase atrás que remató desde casi la frontal del área Rubo. El pucelano, en estado de gracia, definió con precisión pegado al poste izquierdo de la portería de Ayoub. Tercer gol consecutivo aprovechando también el tercer partido que Luisito lo pone titular. Demostrando que la confianza y la continuidad es básica para un delantero goleador y los datos indican que Rubo hasta este mes de enero apenas la había tenido.

Muy echufado

El Arosa empezó la segunda parte muy enchufado al partido, dispuesto a sentenciarlo. Borja tuvo dos ocasiones seguidas entrando en carrera en área por el carril del siete. En la primera golpeó mal y la segunda se le fue por encima del larguero. Más clara fue la de Sylla en el 55, en boca de gol en el segundo palo la echó por encima del travesaño. En el 57 entró en juego Martín Diz, que se fue de su par con un gran regate y remató por encima del larguero en su tentativa de buscar la escuadra al palo largo.



El Viveiro, que había realizado dos cambios en el descanso, adelantó líneas en la segunda parte, pero salvo Rolle, evidenció la falta de calidad de un equipo que va camino de los 400 minutos seguidos sin hacer gol.



A falta de veinte minutos Luisito hizo los primeros cambios, dando entrada a Pereira, que se sitúo en punta con Sylla, y a Mella, que reforzó la medular ya que el Viveiro estaba creciendo en su juego. El Arosa volvió a activarse en ataque y sentenció el duelo. A falta de un cuarto de hora en una acción al primer toque de tres jugadores de mucho talento. Concheiro, que metió un pase largo preciso. Martín Diz, que lo recibió en ventaja en banda izquierda. E Iñaki, que finalizó desde la frontal del área el pase atrás del vilagarciano. Un gol parecido al 1-0 y que cerraba la puerta a cualquier esperanza visitante de rescatar algo en los últimos instantes.

El presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, siguió el partido en el palco de A Lomba,. otra vez con una pobre entrada / G. S..



De ahí al final el Viveiro se fue descosiendo atrás, por lo que el Arosa contó con llegadas al área de jugadores de segunda línea. Se fueron sucediendo hasta que Sylla, ya en el 90, recibió un centro y remató con la derecha de forma inapelable. Es el segundo gol en liga del senegalés, que no marcaba desde la primera jornada ante el Rápido Bouzas. Un rival que el próximo fin de semana visitará A Lomba en un partido importante para empezar a abrir brecha con los equipos que optan a zona de play-off y también para seguir acortando distancias con la cabeza.

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas, Santi, Enjamio, Martín Sánchez, Cotilla, Martín Diz (Dani Sánchez, min. 82), Concheiro (Brais Vidal, min. 82), Iñaki (Brais Pedreira, min. 82), Sylla, Borja (Javi Pereira, min. 70) y Rubo (Mella, min. 70).

Viveiro: Ayoub, Nacho Puente (Lombao, min. 80), Franco, Diego Fernández, Diogo (Cora, min. 80), Martín López, Juan López (Arturo, min. 46), Rolle (Carlos Teixeira, min. 84), Diego Núñez, Manu Martín y Gamarra (Miguel Ángel, min. 46).

Goles: 1-0 Rubo (min. 41); 2-0 Iñaki (min. 75); 3-0 Sylla (min. 90).

Árbitro: Cuesta Arribas. Amarilla a los visitantes Nacho Puente, Diego Fernández, Miguel Ángel, Martín López, Diogo y Juan López.

Incidencias: Jornada 17. A Lomba. 500 personas.