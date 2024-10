El Arosa da la baja al joven Sergio Prieto, que ficha por el Estradense

Sergio Prieto abandona el Arosa y ficha por el Estradense, club que lo presentó esta misma tarde. En su primer año sénior y al no contar con ningún minuto en el club arlequinado después de ocho encuentros, el joven de 19 años de A Estrada opta por cambiar de aires para tratar de ser más protagonista en el actual líder de Tercera RFEF, el equipo de su pueblo.



El Arosa emitió un comunicado en el que explican que ambas partes llegaron a un acuerdo de desvinculación con el objetivo de que el futbolista "poida buscar novas oportunidades deportivas e seguir crecendo". El Arosa le agradece "o seu traballo e compromiso estes anos", reconociendo que fue una "peza clave" en el equipo juvenil durante tres temporadas. Prieto llegó al Arosa en su segundo año cadete procedente del Celta y vivió la etapa dorada del conjunto juvenil a las órdenes de David López "Perú", logrando el ascenso y la consolidación en División de Honor. El pasado año fue el capitán del conjunto más representativo de la cantera arlequinada.

El director deportivo Dani Abalo explica que fue hace dos semanas cuando el joven futbolista solicitó marcharse. "No estaba contando mucho y pidió salir. Nos llamó el padre y nos dijo que lo estaba pasando mal y nosotros no queremos retener a nadie que no quiera estar. Lo consensuamos entre dirección deportiva y cuerpo técnico y decidimos darle la baja". El Arosa no fichará un recambio. "Es una posición que creemos que podemos cubrir bien con jugadores del equipo juvenil", dada la polivalencia en la plantilla de futbolistas como Mario, que juega en ambos laterales, u Óscar Varela, que puede hacerlo de central. A la espera de la recuperación de Felipe y de tramitar la ficha de Duque, Míchel Alonso se queda con 19 futbolistas.

Sergio Prieto junto a Toño Camba, presidente del Estradense, en su presentación esta tarde como nuevo jugador del líder de Tercera RFEF

El presidente del Estradense Toño Camba reconoció en la presentación de Prieto que ya en verano se interesaron por sus servicios y una vez que quedó desvinculado del Arosa ayer "foi cousa de cinco minutos", porque había un interés muy grande por parte del líder de la categoría. "Estamos encantados de disfrutar de un gran xogador que ademáis é do pobo". El viernes en el partido ante el Noia podría hacer ya su debut.