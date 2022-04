El Arosa dio primero y dio dos veces para ganar al colista Ceares

Misión cumplida. El Arosa ganó al colista Ceares 3-1 en A Lomba y acaba con su sequía de victorias siete jornadas después. Dos goles tempraneros de Luismi y Julio, aprovechando las concesiones del equipo gijonés, allanaron el camino a la victoria de los arlequinados, que de todas formas nunca estuvieron completamente tranquilos durante la mañana porque el Ceares llegó bastante y generó ocasiones. Pero ayer lo más importante era el resultado. Más allá del juego o las sensaciones, que casi siempre pueden ser mejorables.



El Ceares se presentó en A Lomba con solo 14 futbolistas y virtualmente descendido. Aunque venía de ganar al Real Avilés, por eso el Arosa empezó sin ningún tipo de confianza. Jorge Otero dio continuidad prácticamente al equipo de Langreo, con la entrada de Diz por Campillo, por lo que Pedro García jugó de central. Julio partió en la mediapunta, Luismi desde la izquierda y Beda volvió a ser la referencia.



En una mañana soleada, sobre un césped en muy buenas condiciones, con buen ambiente en la grada y la peña “Escuadra Arlequinada” animando desde el calentamiento, el Arosa empezó fuerte. Esta vez sí fue resolutivo. A los tres minutos tiraron una pared Julio Rey y Luismi en banda izquierda, ajustó mal el Ceares y el vigués se introdujo en área por el carril del diez para marcar su noveno gol en liga de disparo abajo por la derecha. Nada más sacar de centro, el Ceares regaló el segundo. El central Edu García perdió el balón ante la presión de Julio Rey, que no perdonó en el mano a mano. Mejor imposible para los locales. Un inicio soñado en el partido que el Arosa tenía que ganar sí o sí.



Tras su puesta en escena de espanto, el colista despertó en A Lomba y generó bastante peligro. De hecho tuvo ocasiones sufcientes para recortar distancias ante un Arosa que en defensa sufrió, sobre todo en la zona de Diego Felices, que debutaba en A Lomba. Al cuarto de hora la ocasión clara fue de Madeira, que remató desde el punto de penalti y salvó Pedro García, que estuvo sobresaliente. Solo tres minutos después fue el enrachado Óscar Fernández, partiendo desde la izquierda, el que le ganó la acción en banda a Felices y se plantó ante Cobo dentro del área, pero su remate muy claro no cogió puerta por fortuna para el Arosa. En el 21 tuvo otra el equipo gijonés, en un remate desde la frontal de Carlos Madeira, que atrapó Álex Cobo sin dificultades.



Tras esa fase en la que el Arosa mostró bastantes dudas defensivas, el partido se igualó y también los locales tuvieron llegadas para hacer el tercero antes del descanso, pero les faltó finalizar mejor sus acciones. El Arosa se fue al ecuador con la sensación de que la mejor forma de evitar problemas en la segunda parte pasaba por marcar un tercer tanto, dado el desparpajo ofensivo que mostraba el colista.



Aunque empezó el Ceares dando un susto a la salida de un córner, Pedro Beda tuvo el 3-0 en un pase atrás de Diz tras acción rápida de saque de banda, pero el remate del brasileño tuvo tan poco fuerza como convicción. Siguen negados de cara a puerta tanto Beda como Nuño, que fueron ayer los únicos cambios del técnico Jorge Otero en la segunda parte.



Nada más salir al campo Mon protagonizó la acción del 3-0. En una segunda acción a la salida de un córner puso un centro tenso al corazón del área pequeña que envió al fondo de la red el visitante Sergio Orviz en su intento fallido de despeje, después de que tocase el balón el meta Kike. Este tanto parecía sentenciar el partido, pero el visitante Óscar Fernández no falló a su cita con el gol y a falta de veinte minutos hizo el 3-1 de disparo cruzado devolviendo algo de incertidumbre al encuentro, cada vez más abierto ya que los visitantes se echaron muy arriba y estaban totalmente partidos, dejando opciones de contra claras al Arosa.



A falta de un cuarto de hora el Ceares dio otro susto considerable en un disparo desde fuera del área de Noé Fernández que sacó de la escuadra Cobo en una gran estirada.



El partido estaba muy abierto, era un ida y vuelta constante. Sin embargo el Arosa consiguió frenar esta situación en los últimos minutos, se juntó, defendió más con balón y estuvo mejor organizado, acabando con defensa de tres centrales. Por eso el final del partido sí fue tranquilo. Además de la victoria, el Arosa consiguió que ninguno de sus cinco jugadores apercibidos de sanción viesen tarjeta, por lo que estarán disponibles para la otra gran cita en la que no pueden fallar la próxima semana en el Helmántico ante el Salamanca, que es penúltimo. Será el domingo a las 17 horas y de nuevo la afición del Arosa se está movilizando para acompañar y respaldar al equipo en este desplazamiento, fletando un autobús.













AROSA SC 3- 1 UNIÓN CEARES arosa sc: Álex Cobo, Javi Fontán, Pedro García, Diego Felices, Cotilla, Sidibé, Diego Diz, Luis Nuño (Piay, min. 78), Julio Rey, Luismi y Pedro Beda (Mon, min. 65).



unión ceares: Kike, Héctor Zuazua, Sergio Orviz, Llerandi, Madeira (Medori, min. 66), Óscar Fernández, Miguel Cuesta, Abraham, Edu García, Noé Fernández y Marcos Álvarez.



goles: 1-0 Luismi (min. 3), 2-0 Julio Rey (min. 4); 3-0 Sergio Orviz, en propia puerta (min. 65); 3-1 Óscar Fernández (min. 70).



árbitro: González González, asistido por San Antonio Pinto y Fernández Alonso (Tenerife). No mostró tarjetas.