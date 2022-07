El Arosa echa a rodar con el objetivo de volver a Segunda RFEF

Una treintena de aficionados se dieron cita ayer en A Lomba para ver el primer entrenamiento de pretemporada del Arosa 2022-2023. Con Luisito Míguez al frente del proyecto deportivo, la primera sesión sirvió para que los integrantes de la remodelada plantilla se conocieran. El entrenador de Teo dio una charla a los jugadores, explicándoles que el objetivo que se marca el club es regresar a Segunda RFEF. En la misma línea se mostró el presidente, que ya sobre el terreno de juego se dirigió a futbolistas y técnicos justo antes de comenzar una sesión en la que el trabajo físico bajo la batuta de Roberto Valdés cobró todo el protagonismo.



Sobre el césped de A Lomba se pudieron ver a los 11 fichajes realizados hasta la fecha. Los defensas Santi Figueroa (Pontevedra), Martín Sánchez (Estradense) y Pacheco (Somozas). Los centrocampistas Brais Pedreira (Arzúa), Brais Vidal (Estradense), Mario Domínguez (Deportivo), Javi Sandá (Coruxo) e Iñaqui Martínez (Pontevedra). Y los delanteros Hugo Barcia (Valladares), Borja Míguez (Estradense) y Sylla (Arenteiro).



También a Álex Rodríguez, que promociona desde la cantera, y a cinco de los siete juveniles que van a realizar la pretemporada con el primer equipo. Son el portero David Conde, los defensas Nico Casalderrey y Dani Sánchez, el centrocampista Migui Fernández y el delantero Fernando Martínez “Fer”. No se ejercitaron dos juveniles. El lateral de A Estrada Sergio Prieto está lesionado, se recupera de un esguince de rodilla, por lo que tendrá que esperar unas semanas para comenzar a entrenar. Mientras que el delantero catoirense Hugo Losada tampoco entrenó. El interés del RC Celta en hacerse con sus servicios ha abierto un cisma en la entidad. El jugador quiere irse al club vigués para jugar en División de Honor juvenil, pero el Arosa no quiere desprenderse de una pieza clave del equipo juvenil justo el año que jugará en esa categoría, la máxima del fútbol nacional. Se trata de un futbolista en el que tiene depositadas muchas esperanzas Luisito de cara a ayudar al primer equipo, no en vano la temporada pasada anotó 26 goles en la Liga Nacional Juvenil. Hoy el club espera que se incorpore en la doble sesión programada en el campo Mari Paz Vilas de Bamio (a las 10.30 horas será la matinal), a la espera de que finalicen las obras en el Municipal de Vilaxoán.



Sí se vistió pero entrenó al margen de sus compañeros el veterano central Alberto Campillo, que en su puesta a punto para llegar en la mejor forma posible al inicio de pretemporada sufrió una sobrecarga muscular en los isquios. Campillo es uno de los solo cinco jugadores que continúan de la temporada pasada, junto a Cotilla, Manu Táboas, Fajardo y a Julio Rey. Al término de la sesión el capitán explicó que “Luisito nos pide que seamos nosotros mismos y que lo demos todo en cada entrenamiento”. De momento el Arosa dispone de 17 jugadores de la primera plantilla, pero sigue trabajando en el capítulo de incorporaciones. “Vamos a ser una plantilla corta pero todos vamos a ser muy útiles”, comenta Julio, que describió la primera sesión como “muy intensa” en la que “los nuevos se están adaptando bastante bien”.



Toda la semana el Arosa acumulará carga de trabajo en sesiones de mañana y tarde. Al término de la próxima semana disputará su primer partido de preparación. Será el sábado 6 de agosto en A Lomba a las 19 horas ante el Ourense CF.



Ayer también comenzó la pretemporada el equipo juvenil de División de Honor, en el Manuel Jiménez. Además el club anunció que la nutricionista Marta Costa seguirá trabajando con la entidad, tanto en el primer equipo como en los juveniles, y Lucía Chazo también sigue como responsable de comunicación tras llegar al Arosa el pasado mes de febrero.