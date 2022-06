El Arosa ficha a Brais Vidal y Martín Sánchez, del Estradense

El Arosa anunció esta tarde sus dos primeros fichajes para la temporada 2022-2023 en Tercera RFEF, cuyo objetivo será luchar por retornar a Segunda RFEF. Las dos primeras caras nuevas son el centrocampista Brais Vidal y el central zurdo Martín Sánchez, dos de los jugadores más importantes las últimas temporadas en el Estradense.

Ambos son naturales de Santiago y nacidos en el año 1995. Se formaron en el Santiago. Brais Vidal Landeira (16/07/1995) pasó por el Estudiantil, Villestro, Arenteiro y Estradense, donde estuvo las últimas cuatro temporadas. Actúa de mediocentro y es diestro. En las tres últimas temporadas en Tercera fue un fijo en A Estrada para el técnico Alberto Mariano. "El objetivo del Arosa me parece muy bonito y por eso me motiva, poder pelear por un objetivo importante en un el club y una afición de las mejores de Galicia", explica Vidal. "Me interesa tener los objetivos más altos posibles, y en este caso buscar el ascenso es un gran estímulo".





Brais Vidal





Martín Sánchez Gigirey (13/05/1995) pasó por el Estudiantil, Bertamiráns, Villalonga, Arenteiro y Estradense. En los dos últimos clubes jugó en Tercera. Se trata de un central zurdo que las tres últimas temporadas disputó más de dos mil minutos en Tercera, donde es uno de los mejores centrales de la categoría y tenía varios pretendientes. Sin embargo se decantó por el Arosa. "Me atrae mucho el proyecto deportivo de un club histórico y en ese campo. Es un paso adelante, el objetivo que nos marca Luis es el que se merece el club y el que llama a un jugador. Intentaré aportar lo que me pida el míster".

Brais Vidal y Martín Sánchez son dos jugadores que conoce a la perfección Luisito Míguez y se suman a la renovación del capitán Julio Rey. El club sigue trabajando en el capítulo de renovaciones y altas para confeccionar un equipo competitivo.