El Arosa ficha al centrocampista santiagués Marcos Mella, procedente del Estradense

El Arosa anuncia el fichaje del centrocampista santiagués Marcos Mella (22 años), que procede del Estradense. Es el cuarto pivote que anuncia el club vilagarciano tras la renovación de Brais Vidal y los fichajes de Concheiro y Enjamio. Mella es un centrocampista con buen pie y despliegue físico, que tuvo mucha continuidad esta temporada en el Estradense, siendo titular en 28 partidos y anotando 3 goles.

Formado en las categorías inferiores del Santiago, pasó por el Conxo hasta acabar su etapa juvenil. Ya como sénior militó una temporada en el Pontevedra B, donde no jugó demasiado. Alberto Mariano lo fichó para A Estrada y le dio minutos en Tercera. "Desde el principio me dio confianza, aunque tuve altibajos como es lógico", dice el jugador. Nacho Pacios reforzó esa apuesta por Mella este curso. "Con Nacho fue un salto muy grande, me dio mucha confianza".

Mella explica que juega "de 8 o de 10", siempre en posiciones centradas. El Estradense quería renovarlo pero se decantó por el Arosa, a diferencia del canterano arlequinado Raúl Martiñán, que optó por seguir en A Estrada. "El objetivo del Arosa es ambicioso. Me llama la atención lo de querer quedar campeones y ascender. Para el Estradense solo tengo palabras de agradecimiento. Me dieron la confianza que necesitaba, pero esta es una oportunidad que no puedo perder".

Marcos Mella llega a Vilagarcía con el objetivo de ser importante. "Creo que puedo aportar trabajo y esfuerzo, además de ayudar a mis compañeros". Es un jugador de equipo que quiere seguir creciendo.

Es el sexto fichaje que anuncia el Arosa esta semana. El tercero sub 23. Son ya 17 los jugadores, entre renovados e incorporaciones, los que ha dado a conocer el club, que va a toda máquina en el mercado a diferencia de rivales directos por el título, que se lo están tomando con más calma, a la espera de que se clarifiquen movimientos en Segunda RFEF.

Abalo vuelve a presentarse

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Arosa, tan solo Manolo Abalo se ha presentado para continuar al frente del club. El proceso electoral sigue en marcha y el miércoles finaliza el plazo para recurrir contra la proclamación de candidaturas. El sábado 24 los socios elegirán presidente, que volverá a ser el mismo de los últimos trece años.