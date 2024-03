El Arosa gana en un patatal

El Arosa se reencontró con la victoria al ganar sobre el patatal de A Lomba al Silva con un gol de Iñaki Martínez mediada la segunda parte. Un resultado que afianza en el tercer puesto a los arlequinados, que pasan a aventajar a los coruñeses en 5 puntos y goleaverage. El partido tenía que servir al equipo de Luisito para esclarecer la zona de play-off y así ocurrió. El Silva demostró por qué sigue pensando en la

permanencia, ya que más allá de su orden defensivo, se fue de A Lomba sin realizar ni un solo remate en todo el partido.



El resultado fue justo y corto. El Arosa perdonó un mano a mano en la primera parte por medio de Iñaki Martínez, que pasa a ser el máximo goleador del equipo con cinco tantos. En la segunda parte hizo valer el potencial de su plantilla y con la entrada de jugadores como Martín Diz o Iñaki Leonardo acabó por doblegar la resistencia visitante.



Todo ello en un terreno de juego que merece un capítulo aparte. El Arosa repitió sistema 4-4-2, jugando en rombo en medio campo, pero cambios en el once respecto al partido de A Estrada. El canterano Dani Sánchez acompañó en el centro de la defensa a Pacheco y volvió a jugar a un nivel muy alto. Iñaki Martínez, tras cumplir sanción, jugó a el vértice izquierdo del rombo, mientras que Rubo y Sylla fueron los estiletes de inicio. El Silva, armado en un 4-2-3-1, tuvo las ideas muy claras en la primera parte, manteniendo el orden defensivo e intentando estirarse en balones largos sobre su punta Trigo. El campo condicionó por completo el juego. Muy blando y levantado en muchas zonas, en las que el barro sustituyó a la hierba, dificultó cualquier tipo de acción técnica. Incluso la propia verticalidad de los futbolistas. El partido fue muy físico y poco vistoso.



El Arosa avisó a los cinco minutos en un disparo desde la frontal de Mella que se fue fuera. Antes del cuarto de hora, tras varios rechaces en un córner, fue Sylla el que remató forzado a las manos de Borja.

El Silva sólo consiguió llegar al área de Táboas en acciones de balón parado, bien defendidas por los locales, que no dieron opciones de remate.



Con el campo peor por el paso de los minutos y la lluvia, el partido se fue enfriando, sin mucha continuidad en el juego. Hasta que superada la media hora el Arosa tuvo su gran oportunidad de la primera parte. Falló en el despeje el central Longueira e Iñaki Martínez se quedó en el mano a mano ante Borja. El atacante local remató de zurda abajo, pero el meta visitante salvó con el cuerpo en una gran intervención.



Al equipo de Iván Sánchez no se le vio incómodo defendiendo situaciones de área. El Arosa generó bastantes llegadas por fuera, sobre todo en banda derecha con Sylla y Mella. Pero los centros siempre fueron solventados por la zaga coruñesa.



Tras el descanso, Luisito retiró a Mella y dio entrada a Enjamio, que se situó como pivote. En los visitantes entró Antón Garda por Carro. El Arosa no empezó demasiado bien en la reanudación y su técnico hizo otra modificación en el 53, dando entrada a Martín Diz por Rubo. Tras este movimiento, los locales generaron su primera ocasión en un buen centro de Cotilla que cabeceó Gegunde, pero el balón dio en la espalda de un defensor. El Arosa empezó a asediar con centros al área.



Pero de nuevo el Silva se rehizo y consiguió jugar varios minutos en campo contrario, ya que seguía mejor adapatado al escenario, controlando el ritmo del partido sobre un patatal.



Mediada la segunda parte, Luisito introdujo otro cambio para refrescar el ataque, dando entrada a Leonardo por Gegunde. El Arosa juntó a sus tres mediaspuntas más dinámicos: Diz, Martínez y Leonardo. Y no tardó en encontrar el gol. Nada más entrar, el ex del Fabril inició una jugada larga que acabó en el 1-0. El Arosa percutió con centros al área desde la izquierda, despejados por los centrales visitantes. Concheiro habilitó a Santi en la derecha, que puso un centro abajo al corazón del área que remató Iñaki Martínez llegando desde atrás al fondo de la red.



Tras el 1-0 el Arosa jugó buenos minutos en campo de un Silva incapaz de llegar al área de Táboas, salvo en una falta a la altura del medio campo.



A falta de poco más de cinco minutos, Luisito hizo los últimos movimientos dando entrada a Vidal y Martín Sánchez por Concheiro e Iñaki Martínez. Aunque los cambios fueron para armarse defensivamente, sobre todo en las posibles acciones de balón parado, lo cierto es que el Arosa jugó hasta el final en campo de un Silva que no logró aproximarse al área local, yéndose de A Lomba sin haber realizado nin un sólo remate en todo el partido.



El Arosa se va al parón con 40 puntos e instalado en la tercera plaza. En dos semanas recibirá a la Sarriana en A Lomba. Habrá que ver si para entonces el campo mejora.

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas; Santi Figueroa, Dani Sánchez, Pacheco, Cotilla; Concheiro (Brais Vidal, min. 84); Mella (Enjamio, min. 46), Iñaki Martínez (Martín Diz, min. 84); Santi Gegunde (Iñaki Leonardo, min. 69); Sylla y Rubo (Martín Diz, min. 53).

Silva: Borja; Estramil, Longueira, Antonio, Lema; Sergio Otero (Pedro Barbolla, min. 78), Lamas; Melo (Martín García, min. 64), Rodri Alonso (Julián Cortés, min. 74), Carro (Antón Garda, min. 46); Pablo Trigo.

Gol: 1-0 Iñaki Martínez (min. 71).

Árbitro: Martínez Santos (Santiago). Amarilla a Santi Figueroa y Manu Táboas por los locales y a Pablo Carro por los visitantes.

Luisito: "Lo del campo es una vergüenza. Es imposible ver uno peor en toda Galicia”

Al final del partido Luisito Míguez calificó el estado del campo de “vergüenza” y dijo que “el año pasado se nos fue gran parte de la liga aquí y esta temporada igual. Ya sabemos que en toda Galicia llovió mucho, pero es imposible ver un campo de fútbol peor que este en toda Galicia. Una cosa es que esté mal una zona, pero esto es impresentable. Condiciona todo el juego un campo así. Hasta tenía tres planes y llamé por la mañana a ver como estaba el campo. Cuando llegué aquí ya cambié la convocatoria".

Luisito aplaude a sus jugadores en una acción del partido ante el Silva / Gonzalo Salgado

El técnico del Arosa explicó que "me fastidia llegar al campo y no saber qué equipo puedo poner. Aún así el equipo jugó muy bien para tal y como estaba el campo. Hubo momentos incluso en los que fuimos capaces de bajar el balón y circular de un lado al otro que casi no se podía ni con la mano".

Luisito alabó al Silva, pero también dijo que "en la primera parte tuvimos dos de Iñaki y sufrimos muy poco. En la segunda parte, el equipo estuvo atacando contra la zona peor hicimos sufrir al Silva”. El técnico local insiste en que “esta liga es dificilísima… No te puedes despistar”, y ya piensa en el partido en dos semanas con la Sarriana.