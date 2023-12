El Arosa hizo sufrir al Valencia (0-1)

El Arosa tuvo contra las cuerdas al Valencia en A Lomba y mereció mucho más que la derrota por 0-1 que le apea de la Copa del Rey. Los locales fueron mejores que el equipo de Primera División, pero les faltó marcar y hicieron sufrir hasta el final a su rival.



El Arosa jugó de inicio con un 5-4-1, con un rombo en mediocampo en el que Enjamio fue el perfil más defensivo, por detrás de jugadores más dinámicos con Sylla, Iñaki y Pereira. Borja fue la referencia en punta. El Valencia salió 4-2-3-1, con tres jugadores del filial de inicio al lado de los menos habituales en liga.



Todavía no habían acabado de ajustar las distancias y ciertos aspectos tácticos los locales cuando encajaron el 0-1 a los ocho minutos. Guillamón jugó para el internacional marroquí Selim Amallah en la frontal, que forzó la acción. El balón dio en Martín y llegó rechazado dentro del área al delantero ucraniano Roman Yaremchuk, habilitado por la posición de Cotilla. De un tiro abajo cruzado el jugador cedido por el Brujas batió al portero asturiano Raúl. Fue el único remate del Valencia a portería en la primera parte.



Y es que el Arosa impuso su plan defensivo, presionó bien para no dejar jugar cómodo al equipo del Pipo Baraja, ganó muchos duelos y dio algún susto. El portero Jaume Doménech pecó de exceso de confianza al jugar con los pies en un campo que se fue poniendo más pesado, resbaladizo y peor a medida que avanzó el partido. Borja, muy activo, no solo fue un dolor de muelas para la defensa che, sino que fue el mejor del partido. Al principio se dejó caer en una buena posición tras prolongación de Sylla. Y en los minutos que precedieron al descanso, cuando más dominó el equipo de Luisito, un par de córners y un disparo del propio Borja muy desviado desde el vértice del área grande fueron otras llegadas. El Arosa acabó la primera parte con la sensación de tener controlado a un Valencia que, salvo el goleador Yaremchuk con su intenso duelo cuerpo a cuerpo el argentino Nacho Carús, no pareció dispuesto a bajarse al barro.

Los aficonados locales disfrutaron del espectáculo, que ofreció el Arosa / Mónica Ferreirrós



Nada más empezar la segunda parte el Arosa tuvo una doble ocasión clarísima para empatar. Centró Cotilla desde banda izquierda con la pierna derecha, el balón superó a Diakhaby y Borja, totalmente solo en área pequeña, cabeceó abajo. El portero Jaume Doménech salvó con una parada con el cuerpo y el pie, el propio Borja volvió a rematar en el rechace y de nuevo el portero evitó el 1-1, salvando a su equipo. La doble oportunidad animó más si cabe al Arosa, que para entonces ya le había perdido todo el respeto a su rival de Primera División y siguió atacando y percutiendo en medio de las ovaciones de su público, al que no le costó entrar en calor pese a las bajas temperaturas.



El Valencia trataba de rebajarle revoluciones al partido y mover el balón para echar al Arosa hacia atrás, pero cada vez que conseguía atacar la última línea del equipo de Tercera RFEF, esta se mantenía muy sólida, sin conceder nada. Luisito echó más madera al fuego con la entrada de Martín Diz por Javi Pereira, después de que el ex del Alondras viese la amarilla. Nada más salir Diz puso un balón diagonal, después de ganárselo al choque al lateral Iranzo, sobre la llegada de Iñaki, que controló de espuela en área y remató fuera, demasiado forzado. Mediada la segunda parte el Arosa seguía siendo mejor que el Valencia, pero seguía por detrás en el marcador. Hasta el minuto 67 no disparó a puerta el Valencia tras el gol. Fue en una falta directa lanzada por Amallah, a la que respondió muy seguro el portero Raúl.

Enjamio fue el dueño y señor del centro del campo, donde minimizó a un Guillamón que justifcó la razón por la que no juega en liga / Mónica Ferreirós



Pipo Baraja hizo un doble cambio en el minuto 70 al dar entrada a Fran Pérez, hijo de Rufete, y al jugador del filial Ali Fadal. Por su parte, Luisito Míguez dio entrada a los centrocampistas Mella y Concheiro para dar más piernas y energía en el centro del campo a falta de un cuarto de hora, retrasando la posición de Enjamio.



El Arosa apretó hasta el final en busca del empate y volvió a tener una ocasión muy clara. Sylla se fue solo por el carril del siete y lanzó fuerte entrando en área, Doménech despejó y en el punto de penalti completamente solo y a portería vacía, Marcos Mella remató fuera para desesperación de un público entregado. Sylla, en un córner en el 89 también rozó el empate. El Valencia sufrió en A Lomba hasta el minuto 95 e incluso perdió tiempo. Avanza en Copa, pero los locales se quedan con la victoria moral y la buena imagen ofrecida a toda España.