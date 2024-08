El Arosa Juvenil arranca la temporada a golpe de gol

El Arosa Juvenil arrancó la temporada regular ante el Real Sporting de Gijón, un rival complicado para el estreno de los arlequinados. Un duelo que finalmente terminó con empate a cuatro, y en el que los de Perú mostraron un gran estado de forma, capaces de competir ante un rival muy exigente.



El enfrentamiento comenzó con ambos conjuntos tratando de controlar el ritmo del partido, con los de Perú muy atentos a los movimientos de los asturianos, que planteaban un juego más agresivo. Con mayor posesión, Daniel Paul estrenó el marcador a favor de los visitantes, que aumentaría Angelo tras una recepción desde la banda izquierda.

Los arlequinados no tardaron en reaccionar, teniendo una clara ocasión que empezó a los pies de Yeray tras recuperar el balón para que Pedro se lanzase a la contra, a pesar de que finalmente el balón no llegase a la portería. El ambiente en el Manuel Jiménez se mostraba caldeado, y es que la afición no entendía algunas decisiones arbitrales. A escasos minutos de finalizar el primer tiempo, el arbitro pitaría penalti a favor de los locales. A pesar de que Mario atraparía el lanzamiento de Seijo, en el rechace, el 9 marcaría el deseado gol.

Celebración | Gonzalo Salgado



Ya en el inicio del segundo tiempo, los de Gijón apretaron el duelo, con un brillante Adrián que frenó más de una ocasión clara de los visitantes. Los de Perú seguían plantando cara a todo un Gijón, con un Seijo que se llevaba los aplausos del público. El esfuerzo de los arlequinados tendría su recompensa, y es que a 20 minutos de comenzar el segundo tiempo, tras una falta peligrosa lanzada por Pedro, Seijo anotaría su segundo gol.

Poco duraría la alegría, y es que un error defensivo de los locales provocó un penalti a favor de los asturianos, que no fallaría Bruno. André salía a la carrera en busca del golpe definitivo, pero una contra del Gijón volvió a ponerlos por delante. El ambiente impulsó a los de Perú, que lograron anotar el gol del empate. El Arosa seguía moviendo bien el balón, con André sirviendo de guía al equipo. Los arlequinados soportaron la intensidad que continuaba exigiendo el encuentro en los últimos minutos, con el Gijón buscando una contra que no llegaba. Así, los de Perú sellaron así un gran comienzo ante uno de los rivales más duros de la liga, a la par que se pudo apreciar el estado de forma de los jugadores que realizaron la pretemporada con el primer equipo.

El Manuel Jiménez contó con gran expectación, y es que muchos aficionados, de ambos conjuntos, se desplazaron para ver el ansiado debút en competición regular. También se pudo apreciar el nuevo césped del estadio, que se estrenó en partido oficial, y de primeras, parece tener muy buenas condiciones.