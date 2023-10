El Arosa juvenil cede ante el líder Compostela

El Arosa juvenil perdió 2-0 en Santa Isabel ante un Compostela que demostró su condición de líder solvente. Los locales empezaron mejor y tuvieron las primeras ocasiones, incluyendo un mano a mano y un disparo al larguero a balón parado. Mediado el primer tiempo el Arosa empezó a manejar más balón y también generó llegadas y una ocasión clara en un remate de Tymo al larguero. Pero a diez minutos del descanso, el carrilero derecho local Mario Hermo se fue con facilidad por banda y puso un gran centro que cabeceó al fondo de la red Javi Muiño. Por delante en el marcador el Compostela juntó sus líneas en su campo y no concedió nada al Arosa.

En el descanso el técnico visitante David López "Perú" hizo un doble cambio. El Arosa empezó igual, teniendo más balón en campo contrario pero sin poder encontrar grietas en el entramado local. El Compostela se activó en ataque con el paso de los minutos y armó una buena jugada desde la derecha que acabó en el 2-0. Otra vez aprovechando la pasividad en la faceta defensiva de su rival.

Con el partido ya muy cuesta arriba, el Arosa no bajó los brazos y tuvo ocasiones para hacer el 2-1. Primero una doble con remates de Noel y Seijo, luciéndose el portero local. Paulo, ya cuando los visitantes jugaban con defensa de tres, también tuvo dos claras en acciones de balón parado, pero el Arosa no fue capaz de hacer un gol que le metiera en el partido. El Compostela fue más solvente y tuvo más pegada.

Ficha técnica

Compostela: Jorge Trillo, Mario Hermo, Manu Prieto (Álvaro, min. 68), Jorge Salamo, Yago Monteagudo, Jose Balsa, Hugo, Marco Baña (Lucas, min. 56), Javier Muiño (Caroutas, min. 76), Juan Araújo (Rodrigo, min. 76) y Dani Varela (Pedro, min. 56).

Arosa: Juanmma, Fabio, Iván Varela (Paulo, min. 72), Prieto, Dani Nieto, Fabio (Mateo García, min. 46), André, Sindo, Samu Dopazo (Joel, min. 46), Manu Campos (Memet, min. 64), Noel y Tymo (Seijo, min. 64).

Goles: 1-0 Javi Muiño (min. 36); 2-0 Lucas (min. 63).

Árbitro: Miguéns Santiago (Santiago). Mostró amarilla a Manu Prieto por los locales y a Prieto por el Arosa.

Incidencias: Santa Isabel. 200 personas.