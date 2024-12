El Arosa Juvenil despide hoy el año ante el Sporting de Gijón

El Arosa Juvenil visita hoy a las 15:45 horas al Sporting de Gijón. Una cita muy importante para los de David López, ‘Perú’, ya que buscan mostrar su mejor versión tras caer ante el Bansander la pasada jornada, en un encuentro en el que estuvieron lejos del nivel que vienen mostrando en los últimos duelos.

“Esta semana, dentro de lo que cabe, el equipo trabajó bien. Creo que el otro día no competimos al nivel que tendríamos que estar, entonces no estuvimos cómodos”, comenta Perú.



“Sabemos que vamos a un campo muy complicado donde no estábamos acostumbrados mucho ni a jugar en ese tipo de superficies ni al final tampoco con esas dimensiones, contra una cantera evidentemente de muchísimo nivel”, señala el técnico. Así, los juveniles volverán a tratar de demostrar la solidez defensiva que no dejaron ver en Santander. “Están todos disponibles pero no al 100%, porque algunos están entrando en dinámica”.