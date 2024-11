El Arosa juvenil quiere redimirse en Torrelavega ante un rival directo

El Arosa juvenil se desplaza a Cantabria para medirse mañana a las 12 horas en el campo de Santa Ana a la Gimnástica de Torrelavega, rival directo en la lucha por la permanencia. Tras la cruel derrota ante el Atlético Coruña Montañeros, el equipo de David López está en puesto de descenso, pero sólo un punto le separa de su rival, que es decimosegundo.

El pichichi Seijo sigue siendo baja por lesión, además tampoco están disponibles David Piñeiro ni Almón, que recayó de su lesión muscular en el último partido. “Lo del fin de semana fue un varapalo, pero hemos trabajado bien y esperamos reponernos con un buen resultado”, dice Perú.



Sobre el rival, explica que es un equipo que incorpora muchos jugadores en ataque y no le importa desorganizarse, algo en lo que no quieren caer los visitantes, que necesitan cierto control a nivel defensivo tras encajar tres goles en el último partido, donde no todo fue malo. “Hubo fases en las que tuvimos el control del juego, pero hay cosas que corregir en el balance defensivo”.

La expedición arlequinada parte hoy a las 14 horas con destino a tierras cántabras, con la ambición y la ilusión de sacarse la espina clavada del partido ante los coruñeses.