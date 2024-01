El Arosa juvenil visita a un Lugo muy necesitado

El Arosa juvenil visita mañana domingo a las 12:30 horas en el campo de A Cheda al CD Lugo en un partido importante para dejar encarrilada la permanencia cuando la segunda vuelta no ha hecho más que comenzar. Los locales son decimoterceros en División de Honor, están en descenso y tienen 14 puntos, 10 menos que el Arosa. Una cuarta victoria consecutiva permitiría al equipo de David López “Perú” aumentar la diferencia a unos guarismos ya difíciles de remontar.



El técnico arlequinado ha recuperado efectivos respecto a los jugadores que estaban enfermos. Pero afronta la cita con bajas . Sindo, por acumulación de amonestaciones, y Mateo García, por estudios, no jugarán. Sí estará Noel, máximo goleador del conjunto juvenil vilagarciano junto a Seijo con 8 tantos, que finalmente no irá con el primer equipo. Fabio sigue lesionado.



“El Lugo tiene números engañosos”, advierte Perú. “Aunque no es la plantilla del año pasado, tiene buenos jugadores que llegaron del Celta y Deportivo. Además A Cheda es un campo que no se nos da bien”. A Perú no le gustó su equipo ante el Revillla. “Tenemos que corrregir cosas porque no podemos tener que marcar cuatro goles para ganar los partidos. Tenemos que ser más serios y no conceder tanto”.



El Arosa espera un rival que saldrá a morder. “Nos van a apretar porque están con mucha necesidad. Sabemos que si ganamos sería un gran refuerzo, tanto clasificatorio como anímico”. En el partido de ida empataron 1-1 en A Lomba.