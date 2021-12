Arosa-Leganés B: Un filial para despedir el año

El Arosa despide hoy el año 2021 ante el Leganés B en A Lomba (17 horas) en el penúltimo partido de la primera vuelta de Segunda RFEF. El equipo de Jorge Otero se mide a un rival que le aventaja en 2 puntos y que es sexto en la tabla. El único filial de la categoría es el mejor equipo de la liga a domicilio, con 14 puntos sumados en 7 visitas. Solo perdió en un desplazamiento, por lo que al Arosa le espera un duelo muy complicado.





Jorge Otero recupera a Pablo Porrúa y Álvaro Denis, pero se cae de la lista Javi Fontán por sanción. La victoria de la semana pasada en Móstoles carga de ánimo al Arosa para sobreponerse a las bajas que arrastra. “Estamos con muchas ganas de afrontar el partido y muy ilusionados con la posibilidad de brindar una victoria a la gente y acabar el año con un triunfo, que sería importante”. Enfrente estará un rival herido por su derrota la semana pasada en Butarque ante el Real Avilés con la que vio cortada una racha de seis partidos seguidos sin perder (14 puntos de 18 posibles). El equipo que entrena el extremeño Carlos Martínez se desplazó ayer a Vilagarcía con la ausencia del centrocampista Cissé, convocado por el entrenador del primer equipo, Mehdi Nafti, para el duelo que jugaron ante el Málaga. El filial es un equipo joven, que juega con ritmo alto y tiene futbolistas de mucha calidad que están en dinámica con el primer equipo. “Va a ser exigente”, dice Otero, consciente también de que los filiales son irregulares. “Los filiales siempre son distintos, tienen jugadores con proyección. Tiene una media de edad que no llega a 21 años. Tenemos que aprovechar sus debilidades, que las tiene. Vamos a tener que hacer un partido muy serio a nivel defensivo otra vez”, explica el entrenador del Arosa.





Del filial pepinero destaca su calidad técnica y también sus jugadores de ataque, capaces de generar peligro en cualquier momento. Álex Sancris lleva 6 goles y Mario Rivas también. “Hay que estar atentos y no cometer errores”. El entrenador del Arosa explica que el Leganés B tiene jugadores muy dinámicos en la medular y con velocidad y desborde en las bandas. “Vamos a tener que prestar mucha atención, pero eso no significa que vayamos solo a defender. No podemos intentar ganar si solo nos dedicamos a defender. Cuando tengamos el balón creo que tenemos armas suficientes para hacer daño a cualquier rival”. Ser un equipo agresivo en defensa para evitar “que estén cómodos y que puedan jugar con facilidad” y mantener la línea mostrada con balón en los últimos partidos es la receta a la que se aferra el Arosa para intentar sumar una victoria que le pondría con 23 puntos, más alejado de las plazas de descenso.





El Arosa espera un buen ambiente esta tarde en A Lomba, al ser el último partido antes de Navidad. Para ello el club ha preparado un sorteo extraordinario entre sus seguidores, por lo que rifará más de treinta regalos.





En cumplimiento con las medidas preventivas de seguridad sanitaria que establece la Xunta, todas las personas mayores de 12 años deberán presentar para acceder al campo el certificado de vacunación Covid, o bien el certificado de una prueba realizada negativa en las últimas 72 horas (PCR) o 48 horas (test de antígenos). En los prolegómenos del duelo se guardará un minuto de silencio en señal de duelo por el exjugador Gustavo Adolfo Puceiro Llovo, “Churry”, fallecido en Madrid y que militó en el club de 1956 a 1961.