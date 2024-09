El Arosa levanta el ánimo en Vilalba (0-1)

Era un partido para levantar el ánimo de todo el arosismo y el equipo de Míchel Alonso no falló. La victoria en Vilalba por 0-1 es un punto de inflexión. En un partido serio y pragmático, que era lo que tocaba, el Arosa echó el candado por primera vez, estrenó su cuenta goleadora, aún con suspense y sumando un nuevo remate al poste a la colección, y se llevó sus primeros puntos que le dan confianza y sosiego.

La mañana no pudo ser redonda. La lesión de rodilla del cántabro Felipe Peredo, que apunta a ser grave, empaña el resultado. El centrocampista se fue del campo en ambulancia, desolado porque este percance se suma al particular calvario vivido con las lesiones los últimos años.

Rivera se lleva el balón presionado por uno de los gemelos Varela / Lucía Chazo - Arosa SC



El Arosa ganó en A Magdalena activando un plan completamente diferente al de la pasada jornada. Míchel Alonso introdujo cambios en el once y también movió las piezas. Mario jugó de lateral izquierdo, con Luis Castro por delante, mientras que Óscar Varela fue el pivote más posicional y defensivo, junto a Concheiro y por detrás de Romay. El Arosa no asumió riesgos ante un Vilalbés que se armó en mediocampo con David García, Jose Varela y Javi Rey, con el otro gemelo de los Varela, Javi, en la derecha. Mucho pico y palo en mediocampo con la idea de tratar de robar a los de Vilagarcía. Pero el equipo de Míchel fue práctico, sin riesgos en el inicio de juego ni pérdidas en mediocampo. Apostó por continuos balones diagonales sobre Castro en la izquierda y sobre las incorporaciones de Torrado en la derecha. El Vilalbés no sólo no pudo robar y transicionar, sino que se vio obligado a defender su espalda y correr hacia atrás a los segundos balones.



Crecer en el juego y en confianza desde la seguridad defensiva y miminizar riesgos. Esa fue la apuesta del Arosa. Lógica, dados los precedentes. El partido fue cerrado. Empezó con susto para el Arosa. En una cesión desde el centro del campo de Mario que casi no puede controlar Álex Vila. Los locales en la primera parte sólo tuvieron una opción de transicionar en una acción de izquierda a derecha que finalizó muy desviado Javi Varela. El otro acercamiento con peligro de los de Alberto López lo generaron dos exarosistas. Centró Barroso desde la izquierda y remató Borja Míguez de cabeza en el primer palo, desviado.

Iñaki marcó el primer gol en liga del Arosa para asaltar el difícil campo de Vilalba, donde los arlequinados no habían ganado en sus últimas visitas / lL. Chazo - Arosa SC



El Arosa tampoco tuvo demasiados acercamientos. Un córner lanzado por Concheiro a los 18 minutos que se paseó por área pequeña y acabó rematando alto desde la frontal Torrado, fue la primera. La segunda nació de un balón que ganó Samu en la medular. Combinó con Rivera, que jugó para Iñaki, cuyo disparo de zurda entrando en área por la derecha le salió demasiado centrado.

El Arosa se fue al descanso en un escenario diferente al de los anteriores partidos, con la portería a cero. Mientras los más de medio centenar de aficionados desplazados desde Vilagarcía mantenían la ilusión de celebrar el primer gol en liga. Faltaba poco.



El primero en mover ficha al inicio de la segunda parte fue el técnico local, retirando a Javi Rey y dando entrada a Fito, que en su primera acción se llevó por delante a Óscar Varela. Poco después llegó el 0-1. El primer gol del Arosa en liga tras 327 minutos. Con suspense y tras tres remates a la salida de un córner lanzado por Concheiro. El primero de Iñaki de cabeza lo rechazó el portero Santomé, el segundo de Samu Santos fue al larguero y allí, en área pequeña, apareció Iñaki para meter la cabeza y hacer el 0-1, demostrando su instinto asesino en área. Los jugadores lo celebraro con rabia. En la grada solo se hacían oir los aficionados visitantes. Eufóricos. El gol cargó de confianza al equipo de Míchel Alonso, que en los minutos posteriores siguió llegando al área de Santomé.



El primer cambio del Arosa se produjo superada la hora de juego. Romay, con problemas físicos, dejó su sitio a Martín Diz, que se situó en banda derecha, pasando Iñaki a la mediapunta. También Alberto López hizo un doble cambio refrescando el centro del campo con Make por Jose Varela y adelantando la posición de Barroso en la izquierda con la entrada de Buyo.

Ganar desde la defensa

El Vilalbés comenzó a dominar y llegar por fuera con centros laterales, pero bien solventados por la zaga arosista. Michel Alonso hizo un doble cambio dando entrada a Compa y Javi Rey por Iñaki y Rivera, situando a Concheiro por detrás del punta. El Arosa, muy organizado, sabía que el partido se ganaba apretando los dientes. Tenía a su rival controlado. El Vilalbés atacaba pero no inquietaba.



A falta de un cuarto de hora, el equipo local pasó a jugar con tres centrales, dejando las bandas para Javi Varela y Buyo, y situando a tres delanteros fijos arriba. El tiempo fue pasando sin que el Arosa sufriese a nivel defensivo. En el 85 el Vilalbés, que no se estaba acercando, gozó de una falta en la frontal a través de Borja Míguez. La lanzó Fito y Álex Vila desvió muy seguro.

La acción desgraciada llegó en el minuto 88. El cántabro Felipe Peredo se lanzó al suelo a cortar un balón. La rodilla se le bloqueó y su cuerpo se fue hacia adelante. Lesión grave. El preparador físico Alvaro Cano vio la roja. Felipe abandonó el campo en camilla y muy afectado. El Arosa, que había agotado las ventanas de cambios, jugó los siete minutos de prolongación en inferioridad numérica. El Vilalbés comenzó a colgar balones al área desde posiciones alejadas y el meta Álex Vila se mostró muy seguro para solventar todos ellos. No hubo ocasiones.

Los jugadores celebraron con rabia y liberación el triunfo, junto a los aficionados desplazados, que no dejaron sólo al equipo cuando más los necesitaba. Bendita comunión.

El Arosa hizo un partido perfecto a nivel defensivo y apenas concedió ocasiones / Lucía Chazo - Arosa SC

Ficha técnica:

Racing Vilalbés: Santomé, López (Buyo, min. 64), Da Lama, Edgar, Barroso (Alberto Leira, min. 75); José Varela (Buyo), David García (Cadra, min. 75); Javi Varela, Javi Rey (Fito, min. 53), Asier; Borja.

Arosa: Álex Vila; Carlos Torrado, Pacheco, Samu Santos, Mario; Óscar Varela, Concheiro (Felipe, min. 83); Iñaki (Javi Rey, min. 73), Romay (Martín Diz, min. 63), Luis Castro; Rivera (Álex Compa, min. 78).

Gol: 0-1 Iñaki (min. 57).

Árbitro: Carrillo Chekhov. Amarilla a Edgar y David García por los locales, y a Romay, Mario y Álex Compa por el Arosa. Roja al preparador físico visitante Ávaro Cano (min. 88).

Incidencias: A Magdalena. 150 personas.

Míchel Alonso da instrucciones durante el último partido en A Lomba / Gonzalo Salgado



Míchel Alonso: "Todos esperamos que esto sea un punto de inflexión"

"Nos hacía mucha falta esta victoria. Tardó en llegar, más de lo que nos gustaría, pero llegó hoy en un escenario y contra un rival de los importantes de la categoría. Todos esperamos que esto sea el punto de partida para hacer una buena temporada", explicó Míchel Alonso al final del partido. "Veníamos de tres derrotas seguidas y esta salida a Vilalba era complicada, esa es la realidad, pero el fútbol tiene estas cosas. Conseguimos lo que buscábamos".

Alonso también habló del suspense con el que se materializó el primer gol. "Todos pensamos que tampoco iba de esta vez al ver lo que pasó antes del gol, era otro problema que teníamos hasta ahora. Creo que habíamos generado lo suficiente en estos tres partidos para haber marcado algún gol y tuvo que llegar el primero así". Los jugadores celebraron con énfasis la victoria tras pasarlo mal las últimas semanas en el aspecto anímico. "Es importante celebrarlo. Están trabajando muy bien y no merecían esta situación".

Míchel lamentó la lesión de Felipe Peredo. "Es una pena. No tiene buenas sensaciones, pero vamos a esperar a las pruebas y ojalá no sea grave".