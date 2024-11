El Arosa de Míchel Alonso es el equipo más en forma de Tercera de modo rotundo

El Arosa consiguió el domingo su cuarta victoria consecutiva en liga, la quinta seguida a domicilio. El equipo de Míchel Alonso es indiscutiblemente el equipo más en forma de la categoría después de su pésimo inicio de competición, en el que perdió los tres primeros partidos. Con 22 puntos sumados de 24 posibles, ningún rival se le acerca en cuanto a números en los últimos dos meses, en los que le ha metido 7 puntos a Sarriana y UD Ourense y 8 a Estradense, Vilalbés y Polvorín.



El Arosa ya es tercero, a sólo dos puntos del liderato y sus sensaciones son cada vez mejores, mientras continúa creciendo la comunión con una afición entregada. “Facía moitos anos que non vía un Arosa tan compacto, o domingo xogamos ben nun campo que nunca se nos deu ben”, reconoce el presidente Manolo Abalo. “Incluso poidemos gañar con máis solvencia. O equipo está fenomenal”.



El Arosa ha convertido una buena racha de resultados en toda una dinámica y empieza a mostrarse como el gran favorito al título. “O equipo vai a máis. Cando empezamos tan mal foi un momento fastidiado porque os xogadores parecía que estaban bloqueadas, pero tiñamos confianza e a afección tamén, a xente na rúa dicíame que íamos a ir cara arriba porque había equipo”, explica Manolo Abalo. La película ahora ha cambiado por completo y el Arosa está respondiendo con creces a las expectativas que generó en verano con el fichaje de Míchel Alonso y la configuración de la plantilla.



Hay que remontarse a la temporada del ascenso con Rafa Sáez en el banquillo para encontrar la última vez que encadenó cuatro victorias seguidas. El domingo en el derbi ante el CD Boiro buscará la quinta, algo que no consigue en Tercera desde la temporada 1992-1993. Son más de treinta años sin una racha semejante. La consiguió el único equipo en la historia de la entidad que se proclamó campeón de la categoría, con Félix Carnero en el banquillo, y que acabó ascendiendo a Segunda B. En aquella ocasión fue iniciada ya la segunda vuelta, en los meses de febrero y marzo. El Arosa ganó a Gondomar (5-2), Burela (0-3), Viveiro (1-0), Barco (0-2) y Mindoniense (2-1).

Medio día de club

El Arosa jugará el domingo en A Lomba a las 18 horas con el CD Boiro en el derbi de la Ría de Arousa. La directiva local decreta media día de ayuda del club, por lo que los socios pasarán por taquilla y abonarán media entrada (5 euros), mientras que los no socios pagarán 10 euros.

Los dos equipos están en dinámicas opuestas, ya que el Boiro ha perdido sus últimos cuatro partidos, coquetea con los puestos de descenso y viene de encajar una derrota muy dura en casa ante el Arteixo (1-6), por lo que intentará asaltar A Lomba para cambiar su dinámica y recuperar el ánimo.

Compa, en racha

Con los dos goles marcados en San Pedro, el Arosa contabiliza 19 en los ocho últimos partidos (más de 2 por encuentro). El domingo ante el Villalonga volvió a marcar Álex Comparada, que se convierte en el pichichi del equipo con cuatro dianas. “Estou moi contento, para mín non foi doado porque cheguei tarde ao equipo, pero cada día atópome mellor”, dijo al final del partido en la Radio Galega. “Necesitaba estos minutos e estou vendo porta que para un dianteiro é moi importante”. Compa sabe que los jugadores de ataque “ao final de temporada mídennos polas estadísticas e é importante ver porta, aínda que o máis importante aínda que non marque é axudar ao equipo no que demande”. Compa también habló de la extraordinaria dinámica de resultados del Arosa. “Imos partido a partido, tentando sacar os tres puntos e non pensamos máis alá. Empezamos mal, pero o equipo estaba confiado dende o primeiro momento e imos ir para arriba, seguro”. El Arosa vuelve mañana al trabajo para preperar un nuevo derbi. l