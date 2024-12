Un Arosa en modo apisonadora (1-4)

El Arosa ganó en Somozas en modo apisonadora por 1-4. Es su quinta victoria consecutiva, una racha que no conseguía desde hace más de treinta años, cuando se proclamó campeón por primera y única vez de Tercera. Es también su sexto triunfo seguido a domicilio, por lo que ha sumado 25 de los últimos 27 puntos en juego. Ni siquiera el parón de la semana pasada pareció afectar a los de Míchel Alonso, que volvieron a estar respaldados por la Escuadra Arlequinada en la grada. Tampoco empezar perdiendo fue un problema. Los visitantes fueron superiores y volvieron a demostrar que tienen mucha pegada. Otra vez con Álex Compa, que hizo un doblete, como protagonista. El equipo de Míchel, además, acompañó su dominio en las áreas con buen juego, dominador y sin apenas conceder nada en la segunda parte. Cada vez con mayor confianza, más automatismos y alternativas para hacer daño a sus rivales.

Martín Diz intenta driblar al lateral Berto en una acción del partido / Lucía Chazo - Arosa SC



En su regreso a la que fue su casa, el técnico ferrolano optó por alinear a Rivera y Compa juntos, con el vilagarciano por detrás del delantero de Valga. Mientras que repitieron como pareja de centrales Pacheco y el canterano Dani Sánchez. Los dos equipos apostaron por un 4-2-3-1, tratando de manejar el balón y también transitar rápido tras robo sobre un terreno de juego de hierba natural en perfectas condiciones a pesar de la lluvia.



Fue el Arosa el que dio el primer aviso, en una acción por la izquierda que remató desde la frontal Rivera, a las manos del portero madrileño Casillas. El Somozas respondió y acertó con el 1-0. A los siete minutos irrumpió por dentro en banda contraria Iñaki Leonardo por delante de los centrales. El ex del Arosa no llegó al pase filtrado, el balón fue demasiado largo, pero apareció por detrás Cambón para marcar ante la salida de Álex Vila.



El gol no descompuso al Arosa, que se mantuvo fiel a su plan de llevar la iniciativa, someter a su rival en campo contrario y ser profundo por fuera. Javi Rey empezó a dominar el partido en el mediocampo y puso a jugar a su equipo. El gol del empate no tardó en llegar. En una acción larga en campo contrario. El de Combarro encontró a Compa por dentro. El delantero valgués, enrachado, hizo un control y condujo hacia su derecha antes de sacarse un disparo a la escuadra a los once minutos. Un golazo.

Alex Compa celebra el primero de sus goles esta mañana en el campo Manuel Candocia / Juan Acha



Tras empatar, el Arosa siguió igual, dominador y con el control del juego. A los veinte minutos volvió a hacer diana, completando la remontada. Concheiro se cayó a la izquierda en el inicio del juego y puso el balón al espacio para la carrera del lateral Luis Castro. Compa disputó al límite de la falta con el central Joel para que el esférico llegase a su destino. Castro, incansable, llegó a línea de fondo y puso el pase a la frontal, allí remató Rivera abajo con la zurda, ajustado al palo izquierdo, donde el meta Casillas no pudo llegar.



El equipo de Míchel ya había hecho lo más difícil, con una asombrosa facilidad. Sólo al alcance de los equipos grandes. El Somozas no se echó adelante, siguió esperando para dar algún zarpazo. En el 29 Iñaki Leonardo y en 33 el lateral izquierdo Ander, tras una gran acción individual de Bruno, hicieron intervenir a Vila. Aunque el Arosa tenía más el balón, los locales demostraban que tenían el colmillo afilado y que eran capaces de atacar la útima línea del Arosa con verticalidad. Por eso la sensación al descanso era que el partido seguía abierto.

Miembros de la Escuadra Arlequinada desplazados a Somozas / Juan Acha



En la segunda el Arosa dio un pasó atrás de inicio, manteniéndose en bloque intermedio y dejándole la iniciativa al Somozas para buscar las transiciones. El equipo de Stili tuvo dificultades para encontrar espacios ante el dispositivo visitante. El Arosa empezó a atacar los espacios a la espalda con balones largos y diagonales. Estuvo a punto de marcar Iñaki, pero llegó algo forzado y su remate no cogió puerta. En la siguiente llegó el 1-3. Esta vez corrió Compa al balón que prolongó Iñaki y que sobrepasó a Manu Mariña. Ya en área, el ariete de Valga picó el balón sobre la salida del portero Casillas. El otro central local, Joel, llegó con tiempo para sacar el balón en la línea de gol, pero no fue capaz al resbalarse y este dio en el poste y acabó en el fondo de la red.

El Arosa promedia más de 2,5 goles por partido en los últimos nueve encuentros / Juan Acha

Tras el 1-3 el Arosa fue a por el cuarto, con descaro y determinación. Stili movió el banquillo superada la hora de juego para tratar de levantar de la lona a su equipo, pero fue el Arosa el que siguió mejor y perdonó el 1-4 en el 64 en un remate desde el punto de penalti en inmejorable posición de Álex Compa, que no cogió puerta por poco. Mediada la segunda mitad Míchel Alonso hizo los primeros cambios al dar entrada a Romay y Torrado en los sitios de Rivera e Iñaki respectivamente. El Arosa mantuvo el control absoluto del juego, sin que el Somozas fuese capaz de inquietarle. Hasta el minuto 76, cuando Martín Rafael apareció en el carril del siete y filtró el pase sobre Sergio, cuyo remate abajo dentro del área lo repelió Vila. Fue la única visitante en el segundo período.



El Arosa consiguió el 1-4 en el 84, en la enésima recuperación de Javi Rey en la medular, que aceleró la jugada y combinó con Javi Pereira en la frontal, que a su vez se la dio a un Romay que al primer toque abrió a la derecha para que marcase Torrado sobre la salida de Casillas. Javi Rey, ya en el noventa, estuvo cerca de redondear su soberbia actuación con el quinto, pero el portero Casillas rechazó su disparo con el Arosa en plan apisonadora ante un rival entregado y superado en el aspecto físico. Mientras, en el bando contrario Luis Castro seguía haciendo carreras de arriba para abajo de setenta metros ya en el tiempo de aumento.



El Arosa firmó otra actuación que le refuerza en todos los aspectos y mantiene un ritmo de puntos que tarde o temprano le hará líder.

Javi Rey completó una actuación muy destacada y gobernó el partido en el centro del campo / Lucía Chazo - Arosa SC

Ficha técnica:

Somozas: Casillas; Berto, Joel (Pep Caballé, min. 62), Manu Mariña, Asier; Bruno, Javi Sanmartín; Martín Rafael (Dani, min. 78), Sergio Otero (Iker, min. 78), Iñaki Leonardo (Iñaki Leonardo, min. 85); Cambón (Álvaro Rey, min. 62).

Arosa: Álex Vila; Mario García, Pacheco (Óscar Varela, min. 85), Dani Sánchez, Luis Castro; Javi Rey, Concheiro; Iñaki (Torrado, min. 67), Rivera (Romay, min. 67), Martín Diz (Noel, min. 85); Álex Compa (Javi Pereira, min. 83).

Goles: 1-0 Cambón (min. 7); 1-1 Álex Compa (min. 11); 1-2 Rivera (min. 20); 1-3 Álex Compa (min. 54); 1-4 Carlos Torrado (min. 84).

Árbitro: Abel Bruzos. Amarilla a Joel y Berto por los locales, y a Pacheco y al técnico visitante Míchel Alonso.

“Que salga el equipo”...y salió

Más de medio centenar de aficionados del Arosa se hicieron casi 400 kilómetros en autobús para animar al equipo en el Manuel Candocia. Otra vez jugaron su particular partido en la grada y se llevaron una nueva alegría. Al margen del ritual habitual, cantando el Miudiño y el “A-ro-si-ña” con los jugadores al final del partido, minutos después de que este terminase los reclamaron en el campo para seguir celebrando.

El Arosa sigue prolongando su espectacular dinámica la liga y su fuerte y bonito vínculo con la afición / Juan Acha

Los futbolistas salieron del vestuario y compartieron su alegría con la Escuadra Arlequinada. La comunión crece y los resultados acompañan. Sólo va un tercio de liga, pero el Arosa sigue sembrando para recoger los frutos a final de temporada. La ilusión entre la afición se desborda.

Míchel Alonso: “Es una victoria importante. No es fácil empezar fuera con un gol en contra”

“Es una victoria importante contra un rival que sabíamos que nos iba a poner las cosas muy complicadas, de hecho tuvimos que remontar. El resultado quizá no dice lo que fue el partido sobre todo en la primera parte del primer tiempo. Creo que nos costó ajustarnos un poco a ellos. Pero a partir del 1-2 pienso que estuvimos mejor. En el segundo tiempo, pues dos goles más y tuvimos acercamientos. Ellos tuvieron una que para Álex pero relativamente tuvimos el partido controlado”, dijo Míchel Alonso al final del partido.

Para Míchel Alonso fue un partido especial al regresar a Somozas, donde entrenó en dos etapas / Juan Acha

“No es fácil empezar fuera de casa con un gol en contra que creo que es evitable, porque en ese momento estábamos en bloque baja y nos atraviesan...creo que concedimos mucho. Pero remontar fuera de casa siempre es complicado”. Míchel habló de la dinámica positiva del Arosa, recordando que “cuando empezamos éramos el peor equipo después de tres derrotas y ahora somos el mejor. Hay que seguir”. También tuvo palabras de cariño y agradecimiento al Somozas, club clave en su carrera.