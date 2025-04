El Arosa no sale de su pozo sin fondo

No hubo resurrección, sino cruz. El Arosa sigue penando y se despidió de sus opciones de ascenso al consumar ante el Somozas su tercera derrota seguida en A Lomba. Cayó 1-2 en otro partido para olvidar. Encajó antes del descanso tras firmar una mala primera parte y se quedó con diez al inicio de la segunda por roja a Pacheco. Además regaló el 0-2 y aunque llegó a recortar distancias al final en un córner por medio de Duque, acabó con nueve debido a la roja que vio Mario por protestar.



El público despidió a los jugadores con un silencio de resignación, harto de una temporada lamentable, en la que el Arosa se queda sin objetivos en el mes de abril y sigue regalando puntos en casa y mostrando un nivel competitivo difícil de digerir.



Jose Luis Lemos repitió el mismo once de Boiro, pero no tardó demasiado en darse cuenta que su equipo no iba a manejarse con balón en A Lomba como lo hizo la semana pasada en la primera parte en Barraña. El Somozas, con mucho más colmillo, piernas y determinación, cogió la batuta del juego, con más ritmo y movilidad y buscando a sus atacantes para obligar al Arosa a defender las espaldas de su defensa.

Martín Rafael marcó el 0-2 y Pacheco fue expulsado / Gonzalo Salgado



Los visitantes dieron un primer aviso en un centro de Caballé desde la derecha que no pudo rematar Martín Rafael. Armado con tres centrales y carrileros, que fueron Berto e Iñaki Leonardo en su regreso a A Lomba, el Somozas no sufrió apenas en la primera parte. Y volvió a dar un aviso, esta vez a balón parado en una segunda jugada con centro al segundo palo y remate fuera de Berto de cabeza.



El Arosa empezó a desesperar a su afición con sus viejos problemas en un centro del campo lento, previsible y sin capacidad de robo ni de inquietar con balón a un rival al que le bastaba con juntar líneas y esperar al atasco local. A estas alturas de la liga, algunos jugadores no están ni se les espera ya.

La afición del Arosa no ve ganar al equipo en A Lomba desde noviembre / Gonzalo Salgado



Aunque durante un gran tramo del primer tiempo no hubo ocasiones, la sensación era que el Somozas estaba mejor y más cerca del gol. En el Arosa Compa lo intentaba en solitario, al igual que Diz en la izquierda, pero por detrás sus compañeros no eran capaz de acompañarlos. La tónica de gran parte de la temporada.



Los locales no generaron nada en la primera parte. Una galopada de Diz anulada por fuera de juego fue el único momento que aceleró momentáneamente las pulsaciones de un público resignado a otra tarde de terror en A Lomba. A medida que se consumía la primera parte, lo mejor era el resultado. Pero ni eso se sostuvo tampoco esta vez.



En una jugada de saque de banda y tras una acción en la frontal de Romay, poco expeditivo en otra tarde desesperante, el Somozas percutió por banda derecha y logró su gol en un centro chut raso de Pep Caballé ya en el 44. Fue la estocada a un equipo muerto.

Romay superado por varios jugadores rivales / Gonzalo Salgado



Lemos hizo un triple cambio en el descanso, dando entrada a Hugo Villaverde, Javi Pereira y Javi Rey. Poco duró la mejoría del Arosa en la segunda parte. El Somozas juntó líneas y esperó su primera ocasión de lanzar largo sobre Cambón para sacar petróleo, ya que le ganó el espacio a los dos centrales y fue derribado por Pacheco en la frontal. El árbitro le mostró la roja. Con diez, 0-1 y malas sensaciones, la empresa parecía imposible.



Lemos agotó sus cambios. Dio entrada a Torrado y Duque, retirando a la banda izquierda que ocuparon Luis Castro y Martín Diz. Con tres centrales y Torrado y Pereira en las bandas, el Arosa aún fue capaz de llegar, yendo más directo sobre sus puntas Duque y Compa. No tuvo opciones claras de remate cuando profundizó Torrado y puso centros desde la derecha. Pero estaba en el partido, más vivo aún asumiendo muchos riesgos.

El árbitro mostró nueve amarillas y dos rojas / Gonzalo Salgado



A diez minutos del final el Somozas sentenció en una pifia en su despeje con el pie de Álex Vila, que dejó el balón para que Martín Rafael marcase a puerta vacía. La acción fue toda una metáfora para definir la temporada del Arosa. Regalada.



Al menos el equipo lo siguió intentando hasta el final. Y a cinco minutos del noventa los locales tuvieron una doble ocasión clarísima en un remate de cabeza de Compa que salvó Casillas y un disparo posterior en área de Pereira que fue a córner. En el saque de esquina llegó el 1-2. Peinó Compa y en área pequeña marcó Duque su primer gol con el Arosa. En el 92 el árbitro expulsó con roja a Mario por protestar, por lo que los locales acabaron con nueve. Aún así siguieron empujando en campo contrario, ante un rival atenazado por su delicada situación en la tabla y preocupado de defender su mínima ventaja, muy metido en su campo. En el 95, Samu de cabeza en una falta lateral tuvo la opción de rescatar un punto, pero el balón se perdió por encima del larguero.

El Somozas celebró al final, como también hicieron en sus últimas visitas Barbadás y Villalonga. A Lomba sigue siendo un vivero de puntos para los equipos que pelean por la permanencia. El jueves llegará otro, que lleva ese nombre (Viveiro). Por ver está si se repite la historia y el Arosa agrava sus números en casa, que son casi de descenso.

Ficha técnica:

Arosa SC: Álex Vila; Mario García, Pacheco, Samu Santos, Luis Castro (Carlos Torrado, min. 57); Óscar García (Javi Rey, min. 46), Concheiro; Iñaki (Javi Pereira, min. 46), Romay (Hugo Villaverde, min. 46), Martín Diz (Duque, min. 57); Compa.

Somozas: Adrián Casillas; Berto, Asier, Joel Rocha (Longueira, min. 79), Manu Mariña, Iñaki Leonardo; Javi Sanmartín, Bruno Bellas (Álex Ares, min. 73); Pep Caballé (Ander, min. 68), Juan Cambón y Martín Rafael.

Goles: 0-1 Pep Caballé (min. 44); 0-2 Martín Rafael (min. 81); 1-2 Duque (min. 84).

Árbitro: Miguéns Santiago. Expulsó con roja directa a Pacheco en el minuto 51 y a Mario en el 92. Amarilla a Pacheco, Óscar Varela, Samu y Mario por los locales y a Javi Sanmartín, Bruno Bellas, Casillas, Berto y Martín Rafael por los visitantes.



Lemos: "Sin alma y sin competir es imposible jugar al fútbol"

“Sin alma y sin competir es imposible jugar al fútbol”, dijo resignando Lemos al final. “El once inicial estaba pensado para otra cosa de la que no se hizo absolutamente nada del plan de partido que teníamos. Hay que dejarse de echar cuentas cuando no eres capaz de ganar ni de puntuar contra equipos que, con todos los respetos, son inferiores a ti. Es difícil pensar que te puedes meter en le play off”, reconoció.

Lemos acabó enfadado y decepciionado con sus jugadores / Gonzalo Salgado

Preguntado por si se arrepiente de haber venido al Arosa dadas las circunstancias, el santiagués dijo que “no me arrepiento de venir a un club como este, pero la situación es de las más vergonzosas que he vivido nunca como entrenador”. Sobre los males del equipo, Lemos dijo que “es un poco de todo y que es un grupo muy frágil que es difícil reforzarlo. A los 10 minutos de partido ya te das cuenta que el equipo es incapaz de llevar a cabo un plan de partido. Es incapacidad por calidad, por presión o por no sé lo que es… Pero es el día y la noche en lo que ves y lo que trabajas",

El jueves el Arosa tendrá que afrontar otro partido y el técnico, muy enfadado, ya anuncia medidas. "Habrá que intentar limpiar la cabeza de algunos y tirar de otros porque no hay más solución. Los juveniles no compiten este fin de semana e igual es el momento. Quinzá sea un poco de marrón para ellos, pero hay que buscar donde tienes y en casa tienes".