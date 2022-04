El Arosa prescinde del técnico Jorge Otero y no anuncia recambio todavía

El Arosa prescinde de los servicios del entrenador Jorge Otero buscando un revulsivo para intentar cambiar la dinámica del equipo en las cinco últimas jornadas de liga y lograr la permanencia. La última derrota en Salamanca por 4-0 precipitó la decisión de la directiva que preside Manolo Abalo. Otero tuvo al Arosa fuera de descenso durante gran parte del campeonato, pero en los últimos meses el equipo entró en una mala dinámica, que le llevó de estar décimo con 4 puntos de colchón sobre los puestos de descenso a caer al pozo, a dos puntos de la zona de salvación.





El entrenador de Nigrán se despidió entre lágrimas esta mañana en una emotiva una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Manolo Abalo y por el director deportivo Rafa Saéz, que explicó que la decisión atiende a "la mala racha de resultados". Saéz dijo visiblemente emocionado que "todos somos responsables de que esto no esté funcionando" y agradeció entre lágrimas la "dedicación y profesionalidad" de Jorge Otero y habló de "un momento tristísimo".





Por su parte Manolo Abalo también tuvo palabras de agradecimiento para el ya ex técnico en una rueda de prensa en la que tono general fue de profunda tristeza. Manolo Abalo elogió a la afición, "si hacemos esto es por ella, tenemos que seguir creciendo como club y la afición nos empuja". Manolo Abalo dio las gracias a Jorge Otero, "tengo que darle las gracias por todo lo que hizo, para ya se sabe lo que pasa en el fútbol", lamentó.





Por su parte Jorge Otero tampoco pudo evitar emocionarse. "Vine con mucha ilusión y con muchas ganas. Entré con negativos y no sé por qué, y me voy con la tristeza de no haber conseguido no el objetivo, que es algo que estoy convencido de que va a conseguir el equipo, sino por no estar hasta el final". Otero habló de una "relación francamente buena", y dijo que "me sentí muy cómodo" y se marcha con la "espinita" de no haber podido acabar el trabajo. Se va "un arosista más", con palabras de agradecimiento para su cuerpo técnico y empleados del club. "Todos, no hay nadie que no haya sumado". y también habló de la afición, "no le dimos mucho, pero seguían apoyando en Langreo y Salamanca. Todo eso me lo llevo y ojalá al Arosa le vaya bien". Otero reconoció que "fue más duro de lo que tenía pensado".





Rafa Sáez eludió confirmar si será el sustituto de Jorge Otero, que la idea que tiene la directiva, ya que dijo "ahora no es el momento de eso", por lo que se espera que el club anuncie el nuevo técnico en las próximas horas.