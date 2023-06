El Arosa presenta a su segundo fichaje: Diego Enjamio

Diego Enjamio (Santiago de Compostela, 1995) ya es arlequinado. El club presentó ayer en el campo de A Lomba al que es el segundo nuevo fichaje del club para afrontar la próxima campaña con el objetivo de lograr el ascenso.

Enjamio desarrolló gran parte de su trayectoria en el CSD Arzúa, después de formarse en la cantera del RC Deportivo y pasar una temporada en el Bertamiráns FC (2014/2015).La pasada campaña la finalizó en el CD Lalín, una vez finalizada ya la liga en Tercera RFEF.

Se trata, señalaron desde el Arosa, de un jugador “box to box, con facilidad para jugar con las dos piernas y polivalente”. Por su parte, el deportista aseguró que considera esta nueva etapa como “una oportunidad de dar un paso adelante y pelear por cosas bonitas” en un “proyecto sólido y continuista.”

Nueva plantilla

Enjamio es la segunda incorporación que el Arosa ha presentado de cara a la próxima temporada. Esta misma semana presentó al centrocampista coruñés Antón Concheiro, de 24 años y procedente del Barco, donde acabó una temporada que comenzó en el Don Benito, en Segunda RFEF. Pasó una década en la cantera del RC Deportivo, pasando desde alevines al segundo filial en las filas del Laracha. También vistió la camiseta del Ourense CF y el Estradense.

Fue en el Bergantiños donde más sobresalió los últimos años, formando parte de la plantilla que logró el ascenso a Segunda RFEF y que estuvo a punto de colarse en el play-off a Primera RFEF. Terminada su etapa sub 23 dejó Galicia y, aunque no salió como esperaba, le sirvió para crecer. En el Barco, las cosas tampoco fueron como esperaba.

Al Arosa llega buscando un “proyecto deportivo que me gusta”, explicó. “Tenía otras ofertas de Tercera, pero cuando me llamó Luis sabía que era una muy buena oportunidad para crecer. Es un proyecto muy ambicioso y el club siempre me gustó mucho por como hacía las cosas todos los años, por la estructura y la afición. Me veo con ganas de luchar en el fútbol, hacer algo importante y con el objetivo del ascenso”.

Copa Regiones UEFA

Por otro lado, hoy en A Lomba desde las 19 horas la Selección Galega se juega la clasificación para la gran final de la Copa de las Regiones UEFA. El combinado gallego hizo los deberes hasta la fecha: Victoria ante Irlanda en el debut (2-0) y triunfo ante Bosnia (2-1) en la segunda jornada. Nuestro próximo rival, la región de Bavaria (Alemania), también hizo pleno tras la disputa de las dos primeras jornadas de la fase de grupos y cuenta con más goles a favor que Galicia (5-0 ante Bosnia y 2-0 ante Irlanda).

En caso de empate a puntos se clasificaría para la gran final la selección con mejor diferencia de goles, un baremo que a día de hoy es favorable a Alemania. Por tanto, al conjunto bávaro le valdría un empate ante Galicia para estar en la final, mientras que los nuestros necesitan los tres puntos para luchar por el título. l