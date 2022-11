El Arosa quiere homenajear a Carmen Álvarez con una victoria

El Arosa recibe esta tarde en A Lomba a las 17 horas al Celta C Gran Peña con el objetivo de lograr una victoria dedicada a la memoria de Carmen Álvarez, directiva del club que falleció ayer a los 79 años de edad tras luchar contra una enfermedad los últimos meses. El presidente Manolo Abalo lamenta la pérdida de una persona muy importante en la directiva con la que le unía una amistad personal y que ejerció de secretaria desde 2019, tras el fallecimiento de Abelardo Gómez. Los jugadores lucirán brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio antes de un partido en el que el Arosa quiere resarcirse de la derrota de Viveiro de hace dos semanas.





El filial celeste llega en mitad de la tabla con 8 puntos, 6 menos que el Arosa. Es el rey de la igualada junto al Rápido de Bouzas, ya que empató 5 de sus ocho encuentros y solo perdió dos partidos, ante UD Ourense y líder Fabril por la mínima. En los locales Luisito advierte que hay varios jugadores “con problemas físicos e outros gripais pero é normal en esta época”, es el caso de Julio, que es duda. Abel Suárez ya está recuperado, mientras que entra en la convocatoria el portero juvenil David Conde ante la baja por lesión de Pablo Rial.





“Completamos dúas semanas moi boas e agora hai que tratar de refrendalo o domingo e resacirnos do mal partido que fixemos en Viveiro”. La idea es que el Celta C pague los platos rotos, aunque no será fácil dada la calidad de un filial plagado de futbolistas que la temporada pasada estaban en el Celta juvenil que se proclamó campeón de liga y llegó a semifinales en la Copa de Campeones. “É un filial que é moi bo equipo, con futbolistas sub 23 con moitísimo nivel que van a ter un nome importante no fútbol”. Además también cuenta con otros con más experiencia, como el ribeirense José Sobrido o los exarosistas Javi Piay y José Rivera, con los que el Arosa intentó contar sin éxito esta temporada.





“Temos que estar ao 100 % para poder competir, temos que estar intensos e concentrados”, advierte Luisito. “Temos que ter máis ilusión ca eles e demostrarlle á xente que o partido de Viveiro foi un accidente”.

Sobre el estado del terreno de juego, Luisito dice que va a condicionar el once que ponga en liza esta tarde, auque cree que “vai a estar mellor do que pensaba”.