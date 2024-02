El Arosa sale escaldado de Barreiro (3-0)

El golpe de autoridad lo dio el Celta C. El Arosa salió escaldado esta mañana de Barreiro al perder 3-0 ante el joven segundo filial vigués, que fue mejor y supo encontrarle las grietas a la que hasta hoy era la mejor defensa de la liga. Mario Cantero en la primera parte, Óscar Gil y el vilagarciano Jose Rivera en la segunda, hicieron los goles que dejan al Arosa muy lejos de la cabeza, a 13 puntos del líder Bergantiños y a 11 y golaverage del segundo filial del Celta.



Sobre una auténtica alfombra en el campo de Barreiro, Luisito Míguez repitió dibujo habitual con línea de tres centrales. Brais Pedreira jugó en el carril derecho y Santi en el izquierdo, puesto que Martín Diz no jugó de inicio. Vidal fue el acompañante en el doble pivote de Concheiro, con Iñaki por delante y Rubo y Sylla en punta. El Celta C apostó por un 4-3-3, con dos excanteranos del Arosa en tridente ofensivo, Hugo Losada y Jose Rivera.



El Arosa salió dispuesto a apretar alto, a ganar duelos y a recuperar en campo contrario. A los cien segundos de partido los visitantes reclamaron penalti en una caída de Santi con el portero Dani Sampayo en un balón dividido, pero el árbitro dio córner. El Arosa le puso un ritmo alto al partido desde el inicio y a los cinco minutos dio otro aviso en un gran centro de Pedreira al que no llegó por poco Rubo en el primer palo.



El equipo de Fredi Álvarez trataba de sacudirse la primera línea de presión arlequinada para istalarse en campo contrario en ataque posicional. Óscar Lorenzo en banda derecha, con una marcha más que Cotilla y Santi, empezó siendo el mejor arma local. A los doce minutos profundizó con un gran cambio de ritmo y puso un centro que remató fuera en el primer palo Óscar Gil. A los 16 minutos casi marca Losada en un córner, el balón le rebotó en el pie y se perdió por poco.



Con el paso de los minutos el Celta C consiguió empezar a tener más control del juego a través del balón. El partido se niveló y cesaron las llegadas a ambas áreas. En esta especie de tregua, el ritmo del partido no decayó. Fue siempre alto en el primer período. A diez minutos del descanso el Celta C hizo una gran transición y anotó el 1-0. Tras una descarga hacia campo propio, el lateral derecho Roi Tato metió un gran pase por abajo de primera sobre la entrada de Mario Cantera desde segunda línea, abriendo las costuras a la línea defensiva visitante de tres centrales. El capitán local se plantó fácil ante Manu Táboas y lo batió en el mano a mano.



Tras el gol reaccionó bien el Arosa, que se echó hacia arriba y generó dos ocasiones claras. La primera en un remate desde el punto de penalti tras pase atrás que desaprovechó Pedreira, al rematar desviado por encima del larguero. Y la segunda con Enjamio dando un servicio que cortó Samu Santos en área pequeña cuando se disponían a empujar Rubo y Sylla.

Samu Santos evita el remate de Sylla en área pequeña en los últimos minutos de la primera parte / DA

Con el partido más abierto en los últimos minutos del primer tiempo, el Celta C también tuvo una muy clara para el 2-0. En una acción entre excanteros del Arosa. Filtró el pase Hugo Losada y remató Jose Rivera sobre la valiente salida a tapar de Manu Táboas, que evitó con el cuerpo el gol.

Partido roto

Luisito introdujo cuatro cambios en el descanso, dando entrada a Pacheco, Martín Diz, Mella y Borja.

La segunda parte comenzó con una galopada de Óscar Lorenzo, que puso un centro que no aprovechó en área pequeña Óscar Gil, demasiado forzado. El partido empezó ya roto. El Arosa respondió con dos remates, el segundo de Pacheco en un córner.

El Celta C llegaba muy fácil, con buenas acciones técnicas, pero fue perdonando una y otra vez, mientras Luisito se desgañitaba a gritos en la banda. Su equipo seguía saltando a la presión hacia adelante, llegando tarde. El Arosa hacía aguas, muy desajustado, y encajó el 2-0. En otro balón atacado desde segunda línea en campo propio por Óscar Gil, que definió con un remate espectacular a la escuadra. Una jugada similar al 1-0, que constató que Fredi Álvarez tenía muy bien estudiado al Arosa y supo como hacerle mucho daño, ganándole la partida a Luisito.

El Arosa fue superado sobre la alfombra de Barreiro esta mañana / DA



El Arosa intentó seguir aprentando, buscando el gol que le metiera en el partido. Ni Sylla ni Borja conectaron sus remates de cabeza a buenos centros de Concheiro y Martín Diz. Mediada la segunda parte, Luisito hizo debutar a Iñaki Leonardo, que se sitúo en la mediapunta en el sitio de Iñaki Martínez, agotando ya los cambios. Por su parte, el técnico local dio entrada a Piay en la derecha para frenar a Martín Diz, con éxito.



En el 73 llegó la acción del penalti que supuso el 3-0, en un derribo con el hombro de Pacheco a Breo. El vilagarciano Rivera no perdonó desde los once metros. A partir de ahí el partido ya no tuvo historia. El Celta C perdonó el cuarto en un par de contras, con el Arosa deseando ya que se acabase el partido.

Ficha técnica:

Celta C: Dani Sampayo; Roi Tato (Mario Fuente, min. 78), Diego Rodríguez, Samu Santos, Tobías; Pablo Meixús (Breo, min. 70), Cantero, Óscar Gil (Álex Millán, min. 70); Óscar Lorenzo (Javi Piay, min. 64), Rivera, Hugo Losada (Lucas Antañón, min.46).

Arosa: Manu Táboas, Santi, Enjamio, Martín, Cotilla (Pacheco, min. 46), Santi (Martín Diz, min. 46), Brais Vidal (Mella, min. 46), Concheiro, Iñaki Martínez (Iñaki Leonardo, min. 66), Sylla y Rubo (Borja, min. 46).

Goles: 1-0 Mario Cantero (min. 38); 2-0 Óscar Gil (min. 54); 3-0 Rivera, de penalti (min. 74).

Árbitro: Represas Rodríguez (Coruña). Amarilla a Samu Santos, Pablo Meixús y Breo por los locales y a Brais Vidal, Iñaki, Mella, Borja y Martín Diz por el Arosa.