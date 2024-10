El Arosa sigue sin poder tramitar la ficha de Duque

Míchel Alonso sigue sin poder contar con el delantero Duque, que no dispone del transfer para fichar por el Arosa. El futbolista acabó su periplo en Australia a principios de septiembre y la FIFA entiende que está fuera de plazo (más allá del 30 de agosto) para poder inscribirse con ficha profesional en España. El jugador ha tratado de resolver la situación a través de la AFE, sin éxito. “Creo que no han hecho todo lo que tenían que hacer para intentar ayudarlo”, critica Dani Abalo. “Mi experiencia me dice que cuando estás en categorías más bajas, la AFE no se implica tanto para ayudar al futbolista”.



El Arosa ha asumido ahora la responsabilidad de resolver la problemática. A través de la Federación y su propio asesor legal ha movido ficha mediante el envío de un escrito, argumentado que la normativa no impide que se pueda tramitar la ficha del jugador como amateur. De momento no hay respuesta.



De mantenerse el bloqueo por parte del organismo internacional, el coruñés tendría que esperar a enero a que se abra el nuevo plazo de inscripción. “Yo tengo la esperanza de que se pueda resolver antes y poder contar con él”, indica el director deportivo. “El jugador está entrenando bien e intenta ser positivo, esperando que se resuelva cuanto antes”