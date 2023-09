El Arosa también se queda a cero en Arzúa

El Arosa pinchó en Arzúa al empatar sin goles ante el modesto equipo local con lo que firma un pobre inicio de temporada, con solo dos puntos en tres partidos. El encuentro no fue bueno. Pese a todo, de nuevo el Arosa pudo ganarlo. Tuvo las mejores ocasiones, aunque no fueron muchas, sobre todo una clarísima en la última acción del duelo.

Demasiado plano y previsivle en su juego de ataque, el equipo arlequinado volvió a quedarse sin marcar, por lo que suma casi 270 minutos sin hacer gol en liga y la primera victoria se resiste.

Enjamio solo jugó la primera parte ayer en el campo de O Viso ante el Arzúa



El Arosa cambió el 4-4-2 de las dos primeras jornadas por un 4-2-3-1 de inicio, con Borja como única referencia en punta, mientras que Sylla y Barroso ocuparon las bandas del centro del campo, donde Iñaki actuó de mediapunta. El Arzúa jugó con la misma estructura y lejos de meterse en su campo para defender y contragolpear, trató de llevar el peso del juego. Algo que para los dos equipos fue complicado, ya que en un campo sintético con bote de balón muy vivo, el espacio y tiempo para ejecutar cualquier acción técnica se reducía mucho. El Arosa estuvo bien a nivel defensivo en la primera parte. Apenas concedió nada a su rival, frenándolo ya fuera del área visitante. En ataque, el equipo de Luisito Míguez se mostró más fluido en transición en los primeros minutos. Tuvo dos opciones en área. Primero en un centro de Borja que remató desviado Iñaki entrando en carrera. Y a los veinte minutos en un centro de Santi abajo desde la derecha al que no llegó en área pequeña Barroso y que acabó voleando fuera Sylla.

Mediada la primera parte el juego se niveló. El Arzúa ya cedió más terreno al Arosa, al que le costó profundizar y generar oportunidades. Superada la media hora, el Arzúa armó una buena contra tras robo en banda derecha a Santi. El dominicano Chelo Dos Santos filtró un pase interior sobre Íker Hurtado, que batió a Manu Táboas, pero el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego. La primera parte no dio para mucho más, ya que fue bastante insulsa.

El Arzúa, que no ha marcado gol en los tres primeros encuentros, sumó su primer punto en liga



El técnico visitante movió ficha ya en el descanso con un doble cambio. Entraro Martín Diz y Brais Vidal por Concheiro e Iñaki. Sylla se situó en punta junto a Borja en un 4-4-2. De inicio no mejoró a nivel ofensivo el Arosa, ante un rival en bloque bajo y muy agresivo en cada balón dividido en mediocampo. En el minuto 54 el Arosa tuvo su primera ocasión de la reanudación. Se sacó un centro desde la izquierda Barroso y cabeceó fuera Sylla en el primer palo. A los visitantes, imprecisos, les costó darle ritmo con balón al juego. Abusando mucho de querer llegar por banda, sin generar superioridades con balón por dentro. Cuando al fin lo consiguieron, generaron otra ocasión en una combinación por dentro que acabó en un centro fuerte de Santi que no pudo dirigir con la cabeza Borja.

Mediada la segunda parte entró Javi Pereira en los visitantes. El ex del Alondras recibió una dura entrada nada más saltar al campo que se saldó en amarilla para Sergio Monterroso, a pesar de que los visitantes pidieron la roja. Pereira se situó en banda derecha, por lo que Martín Diz ocupó la izquierda. Los locales tuvieron su primera opción en una falta frontal de Martín sobre Íker Hurtado. Lanzó Santi Taboada por encima del larguero. La acción espoleó al Arzúa, que empezó a rondar más el área de Táboas, sobre todo a balón parado. El técnico visitante introdujo su cuarto cambio con la entrada de Rubo por Borja, mientras que Chus Baleato movía ficha por primera vez al dar entrada a Pereiro y Manu Mosquera.

La Escuadra Arlequinada se desplazó a Arzúa y animó al equipo durante el partido esta vez



Al Arosa le entraron las prisas en el último cuarto de hora, pero le siguió faltando precisión en los pases y los desbordes. El Arzúa, que demostró ser correoso y ganó la batalla física, dio un susto en el 83. Fue en una acción por la izquierda con centro que sacó Martín en área pequeña cuando entraba al remate Pereiro. En el minuto 88 la tuvo otra vez el Arzúa en una contra precedida de una posible falta a Sylla. Disparó Manu Mosquera y rechazó en su estirada Táboas. En el minuto 96 el Arosa pudo ganar. Tuvo la última ocasión del partido, justo en la última jugada. Lanzó Martín Diz desde la frontal y rechazó Chema, Sylla envió por encima del larguero con todo a favor para hacer el 1-0. Al final otro empate que sabe a derrota y enfado del público vilagarciano, que esta vez sí animó al equipo.

Ficha técnica

Arzúa: Chema; Álex Rodríguez, Chuscas, Sergio Monterroso, Odilo; Murilo (Dylan, min. 82), David González; Manu Vilariño, Chelo Dos Santos (Manu Mosquera, min. 71), Santi Taboada (David Pereiro, min. 71); Íker Hurtado (Diego García, min. 90).

Arosa: Manu Táboas; Santi, Pacheco, Martín, Cotilla; Enjamio, Concheiro (Brais Vidal, min. 46); Sylla, Iñaki (Martín Diz, min. 46), Barroso (Javi Pereira, min. 63); Borja (Rubo, min. 70).

Árbitro: Extremadura Hernández (Vigo). Amarilla a Álex Rodriguez, Odilo, Sergio Monterroso por los locales y Martín y Santi por los visitantes.

Incidencias: Jornada 3. Campo de O Viso. 250 espectadores.