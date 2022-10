El Arosa vence y convence

Arosa 3-0 Estradense





El Arosa retomó la competición con una victoria con buen juego ante el Estradense en A Lomba. Un triunfo cimentado en una gran primera parte del equipo de Luisito Míguez, que prácticamente arrolló y desarboló a su rival, anotando dos goles por mediación de Julio Rey y Borja, con Iñaki como asistente. En la segunda parte cuando el Estradense quiso irse hacia arriba en busca del gol para meterse en el partido, se topó con un Arosa que apenas concedió y que perdonó el tercero en varias situaciones claras. Hasta que ya en el tiempo de aumento Brais Pedreira redondeó la goleada con un tanto de falta directa. El equipo vilagarciano suma su tercera victoria en cinco partidos, despeja las dudas y vuelve a situarse en la poblada zona alta de la clasificación, donde las distancias son mínimas.





Luisito dio descanso a Sylla de inicio, ya que lleva semanas jugando con problemas físicos, y apostó por un 4-2-3-1 con Iñaki, Fajardo y Julio Rey, que estuvieron a gran nivel, en la línea de tres por delante de Abel Suárez y Brais Vidal. El Arosa salió en tromba, a dominar, jugando con ritmo alto y siendo vertical y agresivo con y sin balón. Iñaki, muy activo y enchufado partiendo desde la derecha, tuvo ya la primera ocasión a los cinco minutos. Inició la jugada, combinó con Fajardo, que se la devolvió a su demarque por dentro. El ex del Pontevedra definió abajo y el portero del Estradense Coke salvó con el pie.





El Arosa en los primeros diez minutos encadenó llegadas y córners. Fajardo tuvo la segunda. Casi marca un gol olímpico, pero de nuevo lo impidió Coke, jugándose el físico contra el primer poste. La tercera muy clara del Arosa fue de Borja. El equipo de Luisito Míguez olía sangre. Robó un balón en campo contrario, y Fajardo dejó a Borja en el mano a mano ante Coke. El delantero remató al palo largo, buscando la escuadra, y el balón se estrelló en el poste. Del Estradense, sin noticias. El equipo de Nacho Pacios estaba totalmente superado por un Arosa que consiguió al fin un premio merecido mediada la primera parte. Iñaki profundizó por la derecha, la ganó la acción al lateral Mateo y puso un balón al área pequeña que empujó al fondo de la red Julio Rey para hacer su segundo gol en liga. El Arosa estaba encendido. Dos minutos después logró el 2-0. De nuevo Iñaki, desequilibrante, le robó la tostada a su par, porfió en área entrando por la derecha y sirvió un pase que empujó a la red Borja, que se estrenó como goleador en liga. Durante unos minutos siguió el Arosa en plan arrollador, para deleite de su público, con la Peña Escuadra Arlequinada siendo correspondida a su fidelidad y empuje.





El Estradense reaccionó en los minutos que precedieron al descanso, se sacudió el dominio del Arosa y jugó más en campo contrario, pero no generó ocasiones. En el descanso el técnico visitante hizo un triple cambio tratando de hacer reaccionar a los suyos. Uno de los que entró, el ex arosista Joel Sanabria, tuvo la primera opción del Estradense en un balón largo que peleó ante Táboas, en el rechace no acertó Migui. A la hora de juego Luisito Míguez dio entrada a Sylla, que se situó en banda derecha, pasando Iñaki a la mediapunta. La entrada de Sylla permitió al Arosa volver a jugar más en campo contrario. El senegalés tuvo una ocasión a pase de Borja, pero sus disparo entrando en área forzado lo despejó Coke. En la siguiente que peleó Sylla, a pesar de no tener ventaja, consiguió llevársela por dos veces, dejando a Borja en área pequeña para hacer el tercero, pero el remate del santiagués lo salvó Coke, el mejor de su equipo.





Mediada la segunda parte el Arosa no solo tenía el partido controlado, sino que estaba más cerca del gol que un Estradense que siguió moviendo el árbol, agotando los cambios. El partido entró en el último tercio sin que los visitantes tuvieran opciones y sin que el Arosa refrescase su ataque con el juvenil Hugo Losada, que al fin entró junto a Barcia a falta de cinco minutos para el final.





Brais Pedreira obligó a Coke a intervenir en otro disparo de los locales, mientras que en el tiempo de aumento la tuvo Migui para los visitantes con un disparo desde la frontal que atrapó sin problemas Manu Táboas. En la acción siguiente Carabán vio la segunda amarilla por agarrar a Sylla abortando una ocasión clarísima de los locales. La falta la ejecutó Brais Pedreira, logrando el tercero para los arlequinados, que hoy vencieron y convencieron. Se dieron un baño de confianza. La próxima jornada visitarán al Arzúa.